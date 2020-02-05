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即市新聞

05/02/2020 10:17

【武漢肺炎】澳門賭場關閉半個月，多間大行料博彩收入將受影響

　　《經濟通通訊社５日專訊》澳門政府宣布，關閉賭場半個月，多家大行預料澳門博彩收入將
受影響，有大行下調博彩收入預測。
　　花旗發表研究報告指，由於香港與內地之間的主要關口幾乎都全部關閉，而港澳間的渡輪亦
關閉，因此進一步下調今年的澳門博彩收入預測，由原來的下跌８％，擴大至下跌１２％。該行
預料，上半年的博彩收入按年下跌４４％，但下半年就按年增長２２％，建議投資者在估值更有
吸引力時買入博彩股，特別是金沙中國（０１９２８）及銀河娛樂（０００２７）。

＊停業兩周或使首賭收按年減半＊

　　中金公司就預計，賭場半個月的暫停運作，或會導致全年正常化後的稅息折舊及攤銷前利潤
（ＥＢＩＴＤＡ）減少約７﹒３％，２月份博彩收入將按年下跌７５％至８５％，３月份就按年
跌４０％至５０％。該行預期，疫情會在２月中旬緩和，並在２月底及３月初進入穩定期，疫情
結束後的一個季度裡，高端需求有望推動博彩業復甦。現時板塊估值已低，建議投資者逢低增持

　　另外，Ｓａｎｆｏｒｄ　Ｃ　Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ的報告指出，賭場停業兩周可能會導致第
一季度博彩收入按年減少５０％。若賭場在今季度餘下時間保持關閉，博彩業收入將按年跌超過
７０％。（ｓｋ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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