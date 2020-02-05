【武漢肺炎】澳門賭場關閉半個月，多間大行料博彩收入將受影響

《經濟通通訊社５日專訊》澳門政府宣布，關閉賭場半個月，多家大行預料澳門博彩收入將

受影響，有大行下調博彩收入預測。

花旗發表研究報告指，由於香港與內地之間的主要關口幾乎都全部關閉，而港澳間的渡輪亦

關閉，因此進一步下調今年的澳門博彩收入預測，由原來的下跌８％，擴大至下跌１２％。該行

預料，上半年的博彩收入按年下跌４４％，但下半年就按年增長２２％，建議投資者在估值更有

吸引力時買入博彩股，特別是金沙中國（０１９２８）及銀河娛樂（０００２７）。



＊停業兩周或使首賭收按年減半＊



中金公司就預計，賭場半個月的暫停運作，或會導致全年正常化後的稅息折舊及攤銷前利潤

（ＥＢＩＴＤＡ）減少約７﹒３％，２月份博彩收入將按年下跌７５％至８５％，３月份就按年

跌４０％至５０％。該行預期，疫情會在２月中旬緩和，並在２月底及３月初進入穩定期，疫情

結束後的一個季度裡，高端需求有望推動博彩業復甦。現時板塊估值已低，建議投資者逢低增持

。

另外，Ｓａｎｆｏｒｄ Ｃ Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ的報告指出，賭場停業兩周可能會導致第

一季度博彩收入按年減少５０％。若賭場在今季度餘下時間保持關閉，博彩業收入將按年跌超過

７０％。（ｓｋ）



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