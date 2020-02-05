《華爾街內望》市場對疫情憂慮減低，道指漲４０７點，納指破頂

《經濟通通訊社５日專訊》中國央行周二（４日）再作出逆回購操作，市場對冠狀病毒疫情

造成嚴重經濟打擊的擔憂消退，美股三大指數周二繼續向好。

道指漲４０７點或１﹒４４％，報２８８０７點，創逾五個月最大單日升幅。標指漲４８點

或１﹒５％，報３２９７點，亦創六個月來最大單日升幅。納指漲１９４點或２﹒１％，報

９４６７點，創歷史新高。

中國央行周二表示，繼周一創記錄單日逆回購投放１﹒２萬億元人民幣，周二繼續充足供應

流動性，並逆回購投放資金５０００億元，兩日投放流動性累計１﹒７萬億元人民幣，充分顯示

央行穩定市場預期、提振市場信心的決心。

另外數據顯示，美國商品新訂單創近一年半以來最大升幅，主要受國防飛機需求強勁提振。

科技股漲２﹒６％，費城半導體指數飆升３﹒１％。

市場亦關注美國民主黨總統候選人的提名戰，但由於技術問題，愛荷華州黨團選舉結果被推

遲至美國東部時間下午公布。

個股方面，Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ早前季績不及預期，收跌２﹒５％。電動

車製造商特斯拉繼續飆升１３﹒７％。

據美國《華爾街日報》報道指，擁有紐約證券交易所的洲際交易所向ｅＢａｙ提出收購，

ｅＢａｙ收漲８﹒８％。

美國十年期公債收益率升８﹒４個基點，報１﹒６０４３％。（ａｌ）

