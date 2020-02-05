【企業盈警】ＭＳ　ＣＯＮＣＥＰＴ料九個月綜合溢利或大幅減少

《經濟通通訊社５日專訊》ＭＳ ＣＯＮＣＥＰＴ（０８４４７）公佈，集團對截至去年１

２月底止九個月未經審核綜合管理賬目進行初步審閱後，預計期內之營運所得未經審核綜合溢利

較２０１８年同期大幅減少。營運所得溢利減少主要由於自去年６月以來香港社會動盪及集團餐

廳所處之地區：包括銅鑼灣、旺角及元朗之購物中心營業時間臨時更改或縮短所致。集團餐廳之

業務受影響，導致光臨該等餐廳之顧客人數減少，而收益及經營溢利亦相應減少。

集團在港經營「Ｍｒ﹒ Ｓｔｅａｋ」、「ＳｋｙＢａｒ」等餐廳。（ｎｓ）

