  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/02/2020 09:05

《專家之言－尹希陽》香港政府抗疫失策，本地舊經濟股玩完？

　　《專家之言》農曆新年間，筆者百感交雜。心痛的是香港百姓淪落到為了搶購口罩通宵排隊
，有的無可奈何捱藥房的「炒價」口罩，有的更要１個口罩用上三日。香港政府若不果斷出手限
制任何外地旅客到訪的話，疫症在社區傳播是遲早的事，更遑論防疫用品多寡。
　　執筆時，澳門行政長官賀一誠表示，為防止疫情擴散，澳門賭場將停業半個月。港澳政府對
於抗疫的能力高下立見。儘管現時濠賭股跌幅３％至５％，筆者認為澳門政府治理水平高，急市
民所急，疫症前後之經濟陣痛一定不比香港長。
　　香港政府公布，去年第４季經濟增長（ＧＤＰ）按年跌２﹒９％，去年全年則按年收縮
１﹒２％。加上１月武漢肺炎疫情爆發，本地經濟雪上加霜。對比起２００３年沙士一役，抗疫
後期隨之迎來《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（ＣＥＰＡ）及開放自由行等利好
政策出台。反之，今次並見不到類似強度之政策在武漢肺炎後在本港推出，加上政府亦未見有意
回應多月來市民所表達的訴求。筆者認為，本港正面臨短期內不能逆轉的衰退期。隨著旅客來港
意欲及本地人消費意慾減、農曆新年期間的財富效應亦不復見，未來１年本地零售業、酒店及旅
遊業、飲食業將步入寒冬，失業率節節上升等，全面的經濟衰退在下半年顯而易見。

＊股票可以愈跌愈貴，愈升愈平＊

　　目前，本港經濟前景暗淡。熱衷本港舊經濟股，意即任何對本港經濟敏感度高如地產股、銀
行股等的股份要先「忍忍手」。股票可以愈跌愈（估值）貴，愈升愈（估值）平。受疫症爆發拖
累，現時本港舊經濟股股價跌了，估價或許便宜了（假設盈利或盈利增長動力不變），然而買股
票更重要的是時點（ｔｉｍｉｎｇ），亦即有可預見將來上升的誘因。大環境是本港經濟暫缺乏
了重回正軌的因素。因此宏觀而言，本地舊經濟股短期下行壓力仍然有所加大。
　　然而，自下而上的投資策略（Ｂｏｔｔｏｍ　Ｕｐ　Ｉｎｖｅｓｔｉｎｇ）而言，筆者鍾愛
幾隻本地股份：香港電訊（０６８２３）、醫思醫療（０２１３８）、國際家居零售
（０１３７３）。筆者見其業務穩定性強，防守性較強且股息率高，有意可考慮以儲錢（月供股
票）方式吸納並長期持有。有機會再逐隻分享深入分析。
　　順勢而行，操盤亦然，人生亦然！《皓衹資本管理聯席投資總監　尹希陽》
（筆者為證監會持牌人，無持有上述股份）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】港新增3宗無外遊確診 袁國勇稱進入疫情新階段
樓市「胡」言05/02/2020
防護武漢肺炎：政府放寬黑廁將成病毒溫床？何不規管中央管道清潔？
國際動態05/02/2020
泰禁口罩抬價 最高囚7年罰3.5萬
生財有道04/02/2020
【地皮截標】港鐵日出康城12期收9份標書 反應符預期估值最高62億
生財有道04/02/2020
【理財專題】趁過年教孩子理財 由善用利是錢開始!
生財有道04/02/2020
【理財專題】子女學投資過程結果同樣重要 月供比一筆過更適合
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金