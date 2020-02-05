《專家之言－尹希陽》香港政府抗疫失策，本地舊經濟股玩完？

《專家之言》農曆新年間，筆者百感交雜。心痛的是香港百姓淪落到為了搶購口罩通宵排隊

，有的無可奈何捱藥房的「炒價」口罩，有的更要１個口罩用上三日。香港政府若不果斷出手限

制任何外地旅客到訪的話，疫症在社區傳播是遲早的事，更遑論防疫用品多寡。

執筆時，澳門行政長官賀一誠表示，為防止疫情擴散，澳門賭場將停業半個月。港澳政府對

於抗疫的能力高下立見。儘管現時濠賭股跌幅３％至５％，筆者認為澳門政府治理水平高，急市

民所急，疫症前後之經濟陣痛一定不比香港長。

香港政府公布，去年第４季經濟增長（ＧＤＰ）按年跌２﹒９％，去年全年則按年收縮

１﹒２％。加上１月武漢肺炎疫情爆發，本地經濟雪上加霜。對比起２００３年沙士一役，抗疫

後期隨之迎來《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（ＣＥＰＡ）及開放自由行等利好

政策出台。反之，今次並見不到類似強度之政策在武漢肺炎後在本港推出，加上政府亦未見有意

回應多月來市民所表達的訴求。筆者認為，本港正面臨短期內不能逆轉的衰退期。隨著旅客來港

意欲及本地人消費意慾減、農曆新年期間的財富效應亦不復見，未來１年本地零售業、酒店及旅

遊業、飲食業將步入寒冬，失業率節節上升等，全面的經濟衰退在下半年顯而易見。



＊股票可以愈跌愈貴，愈升愈平＊



目前，本港經濟前景暗淡。熱衷本港舊經濟股，意即任何對本港經濟敏感度高如地產股、銀

行股等的股份要先「忍忍手」。股票可以愈跌愈（估值）貴，愈升愈（估值）平。受疫症爆發拖

累，現時本港舊經濟股股價跌了，估價或許便宜了（假設盈利或盈利增長動力不變），然而買股

票更重要的是時點（ｔｉｍｉｎｇ），亦即有可預見將來上升的誘因。大環境是本港經濟暫缺乏

了重回正軌的因素。因此宏觀而言，本地舊經濟股短期下行壓力仍然有所加大。

然而，自下而上的投資策略（Ｂｏｔｔｏｍ Ｕｐ Ｉｎｖｅｓｔｉｎｇ）而言，筆者鍾愛

幾隻本地股份：香港電訊（０６８２３）、醫思醫療（０２１３８）、國際家居零售

（０１３７３）。筆者見其業務穩定性強，防守性較強且股息率高，有意可考慮以儲錢（月供股

票）方式吸納並長期持有。有機會再逐隻分享深入分析。

順勢而行，操盤亦然，人生亦然！《皓衹資本管理聯席投資總監 尹希陽》

（筆者為證監會持牌人，無持有上述股份）

