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即市新聞

05/02/2020 09:22

港股高開１９３點報２６８６９點，國指升７１點

　　《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股走勢造好，帶動亞洲股市走勢強勁，日經升１９４點，
台北加權指數升２０１點，港股方面今早同樣高開１９３點，出口股走勢造好，申州國際（０２
３１３）高開近一成，而藥股表現同樣強勁，石藥（０１０９３）升逾６％；另外，隔晚蘋果股
價急升，手機設備股同樣有支持，瑞聲（０２０１８）升近２％。恆生指數開報２６８６９點，
升１９３點或升０﹒７２％，主板成交３３﹒６９億元。國企指數開報１０５０７，升７１點或
升０﹒６９％。
　　重榜股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒５３％，報５６﹒３元；港交所（００３８８
）升０﹒７６％，報２６６元；騰訊（００７００）升１﹒７８％，報４００元；中移動（００
９４１）升０﹒３１％，報６４元；友邦保險（０１２９９）升０﹒９５％，報８０元。
　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　１１６﹒００元　　　升９﹒９５％
　　石藥集團（０１０９３）　　１９﹒５０元　　　升６﹒３２％
　　吉利汽車（００１７５）　　１３﹒３０元　　　升４﹒２３％
　　中海油　（００８８３）　　１２﹒２４元　　　升３﹒７３％
　　中海外　（００６８８）　　２６﹒７０元　　　升２﹒６９％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５３﹒１０元　　　升２﹒３１％
　　新地　　（０００１６）　１１２﹒８０元　　　升２﹒１７％
　　創科實業（００６６９）　　６５﹒５０元　　　升２﹒１０％
　　中銀香港（０２３８８）　　２６﹒５０元　　　升１﹒９２％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５８﹒４５元　　　升１﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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