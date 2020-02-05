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即市新聞

05/02/2020 16:36

《盤後部署》中央撐市效果顯惟非長久之計，港股短期難破兩萬七

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國不斷推措施撐市，為市場增加信心，隔晚美股繼續上揚，港
股今早亦隨勢高開１９３點，報２６８６９點。在騰訊（００７００）帶動及濠賭股反彈，港股
愈升愈有，曾飆２５０點，高見２６９２６點，惟受壓於兩萬七。其後，內地公布財新中國綜合
ＰＭＩ錄得５１﹒９，下降０﹒７個百分點，為四個月最低，港股由升轉跌，最低見２６６４１
點，跌３４點。隨後，港股牛皮反覆向上，最終收報２６７８６點，升１１０點或升０﹒４２％
，主板成交１３３７﹒８１億元減少１﹒５％。國企指數報１０４９３，升５８點或升
０﹒５６％。
　　Ａ股持續反彈。上證綜合指數報２８１８點，升３４點或升１﹒２５％。深證成分指數報
１０３０５點，升２１５點或升２﹒１４％。兩市合計成交８７２２﹒８４億元人民幣減少
４﹒２％。

＊小非農數據隨總統彈劾結果齊來，美股可穩企？＊

　　作為美國史上第三位被彈劾的總統特朗普，今晚終於迎來彈劾案審訊的最後階段，該彈劾案
已持續超過４個月。在周一（３日）民主黨彈劾管理人與特朗普的辯護律師已分別作出結案陳詞
，預計５日下午將進行最終表決。根據規定，參議院需有全數三分之二議員支持彈劾，才能將特
朗普定罪。不過，有民主黨議員對媒體表示，相信動議彈劾一方不會取得所需的６７票，而然即
使特朗普在彈劾案中脫罪，也會遭到兩黨的譴責。市場擔憂本次彈劾案或影響到特朗普在
２０２０年的總統大選。
　　除此之外，俗稱「小非農」的美國１月ＡＤＰ就業人數數據將在今晚較後時間公布。根據多
家大行的預測，預期增加１５萬至１８萬人，低於前值的２０﹒２萬人。本次「小非農」的數據
將會對本周五（７日）公布的１月份非農數據有前瞻作用，非農就業數據將表明美國經濟在這新
一年頭一個月份的表現如何。同時也會影響美國聯儲局未來的政策方向，不過近期美國經濟數據
表現不俗，相信短期聯儲局政策立場將維持現狀。

＊港股短期料在２６３００至２７０００之間波動＊

　　雖然國家衛健委指有藥物能有效抑制新型冠狀病毒，惟新型冠狀病毒感染人數仍不斷上升，
目前全國確診人數增至逾２﹒４萬人，最少４９０人死亡。為穩定市場，人行之前連續兩日開展
逆回購操作，在農曆假期開市的一日更是破紀錄地進行１﹒２萬億人幣逆回購。受惠於中央力撐
，港股三日反彈逾４７０點，這亦可以看出撐市是有效果，但這些措施並不是持久之舉。現在最
令市場擔憂的新型冠狀病毒疫情仍未明朗，港股下行壓力仍在。加上美國方面在本周後期陸續有
重磅數據公布，料港股短線將在２６３００至２７０００間窄幅波動。（ｆｚ）

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