《經濟通通訊社５日專訊》據路透社引述消息人士指，美國政府計劃在本月討論進一步限制
中國及電信設備供應商華為，消除內部對出台限制政策的意見分歧，會議暫定於月底舉行。據消
息指，預計參與討論的官員包括商務部部長羅斯、國防部長埃斯珀、國務卿蓬佩奧。
另外，美國政府正與微軟、Ｄｅｌｌ、ＡＴ＆Ｔ等公司合作，開發替代華為的５Ｇ產品，不
過早前華為美國子公司首席安全總監揚言，美國或歐洲公司開發的５Ｇ硬件和軟件，都較華為落
後一至兩年。（ａｌ）
05/02/2020 14:22
【華為風波】傳華府將討論是否遏制中國及華為，與微軟開發替代品
《經濟通通訊社５日專訊》據路透社引述消息人士指，美國政府計劃在本月討論進一步限制
中國及電信設備供應商華為，消除內部對出台限制政策的意見分歧，會議暫定於月底舉行。據消
息指，預計參與討論的官員包括商務部部長羅斯、國防部長埃斯珀、國務卿蓬佩奧。
另外，美國政府正與微軟、Ｄｅｌｌ、ＡＴ＆Ｔ等公司合作，開發替代華為的５Ｇ產品，不
過早前華為美國子公司首席安全總監揚言，美國或歐洲公司開發的５Ｇ硬件和軟件，都較華為落
後一至兩年。（ａｌ）
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