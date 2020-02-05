【華為風波】傳華府將討論是否遏制中國及華為，與微軟開發替代品

《經濟通通訊社５日專訊》據路透社引述消息人士指，美國政府計劃在本月討論進一步限制

中國及電信設備供應商華為，消除內部對出台限制政策的意見分歧，會議暫定於月底舉行。據消

息指，預計參與討論的官員包括商務部部長羅斯、國防部長埃斯珀、國務卿蓬佩奧。

另外，美國政府正與微軟、Ｄｅｌｌ、ＡＴ＆Ｔ等公司合作，開發替代華為的５Ｇ產品，不

過早前華為美國子公司首席安全總監揚言，美國或歐洲公司開發的５Ｇ硬件和軟件，都較華為落

後一至兩年。（ａｌ）

