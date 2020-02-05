【企業盈警】俊盟國際料首三季溢利跌逾六成，受收益下降影響

《經濟通通訊社５日專訊》俊盟國際（０８０６２）宣布，截至２０１９年１２月３１日止
首三季未經審核帳目，相較於去年同期，集團預料股東應佔溢利減少不少於６０％。
公司解釋，純利減少主因是集團的收益略微下降及經濟衰退及競爭加劇導致銷售點軟件方案
服務部門的溢利大幅下降；於本期間出售附屬公司之虧損；截至２０１８年１２月３１日止九個
月，由於發行承兌票據導致融資成本增加。（ｕｌ）
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