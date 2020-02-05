《經濟通通訊社５日專訊》上海青浦消防（０８１１５）宣布，截至２０１９年１２月３１
日止之年度業績中，集團擁有人應佔虧損約３３９﹒４萬元（人民幣．下同）轉差至約８００萬
元。
公司解釋，虧損擴大主要由於毛利率由２０１８年年度之２４％下跌約５個百分點至２０１
９年年度之１９％。另外，集團策略決定騰空廠房，以將其用途由自身生產改為通過出租賺取租
金，導致資產撇銷及冗員成本所致。
有關集團之年度業績，將於２０２０年３月底前公布。（ｕｌ）
05/02/2020 08:28
【企業盈警】青浦消防料年度虧損擴大至八百萬，受毛利率下跌影響
《經濟通通訊社５日專訊》上海青浦消防（０８１１５）宣布，截至２０１９年１２月３１
日止之年度業績中，集團擁有人應佔虧損約３３９﹒４萬元（人民幣．下同）轉差至約８００萬
元。
公司解釋，虧損擴大主要由於毛利率由２０１８年年度之２４％下跌約５個百分點至２０１
９年年度之１９％。另外，集團策略決定騰空廠房，以將其用途由自身生產改為通過出租賺取租
金，導致資產撇銷及冗員成本所致。
有關集團之年度業績，將於２０２０年３月底前公布。（ｕｌ）
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