《古臣周記－古臣》新型肺炎疫情未見緩和，醫療相關股仲可以追？

《古臣周記》新型肺炎由１月２１日爆發至今確診人數仍熱不斷上升，雖然專家都出嚟話依

家仲係感染爆發期，過多幾日就會出現拐點，但係因疫情香江魚缸已經碌咗去舊年１２月嘅低位

，惟疫情相關醫藥股同線上醫療股一枝獨秀。喺現階段疫情相關醫藥股同線上醫療股應唔應該高

追？高追的話佢哋嘅部署策略又應該點？有咩風險需要留意？阿臣今次就以２００３年「沙士」

為鑑，同大家一齊睇睇依類股份嘅部署。



＊醫藥股暴漲多是曇花一現＊



自新型肺炎爆發以來，一班仙藥股暴漲。依類股無非都係同口罩生產、冠狀肺炎試劑、雙黃

連口服液及對抗新型肺炎藥品嘅相關股。其中，風眼股中國醫療（０８２２５），至１月２９日

公布開展藥物研究後，更是兩日暴漲逾１７倍。

中金公司近日就喺報告上面講，喺「沙士」期間內地醫藥行業超額收益明顯，但後續表現明

顯弱過指數。報告指，喺「沙士」疫情惡化嘅時候，孖屐開始反應，指數下挫，雖然醫藥股喺前

期有跟孖屐回落，但後來亦被炒起，走勢變強。喺當年，因為認知不足，當疫情爆發時民眾喺恐

慌中大量購買板藍根，相關股白雲山（００８７４）（深：０００５２２）暴漲，不過疫情受控

之後，佢由「沙士」疫情開始到２００３年底嘅表現，反而係倒跌近兩成。除咗疫情之外，神州

帶量採購嘅政策都會為醫藥股帶嚟一定限制，而呢個政策喺２００３年係無。神州出台帶量採購

係為左整治藥企，減少不正當競爭，將藥價降至合理水平。因此，可見疫情對相關醫藥股影響只

係季度性，短期都仲有上升空間，但留意睇好位就離場。



＊網上醫療成未來大勢所趨＊



除咗好似醫藥股依Ｄ直接受惠股，線上醫療股平安好醫生（０１８３３）、阿里健康

（００２４１）都係今次疫情備受追捧嘅股份。自上月２０日國家主席習近平下令「堅決遏制疫

情蔓延」後，全神州確診人數就不斷增加，近日更是突破咗２萬宗。因此，一Ｄ疫情重災區嘅地

區開始出現病床緊缺嘅情況，並鼓勵潛在病人可以先自我喺屋企隔離幾日。大和發表報告指，呢

次疫情反映線上醫療嘅重要性，仲令大眾開始了解到咩係線上醫療。線上醫療不但方便咗潛在病

人，可避免交叉感染，且緩解醫院被逼爆嘅問題，相信對線上醫療有利。

另外，喺疫情之前就唱好平安好醫生、阿里健康嘅花旗，喺最新報告中都繼續睇好兩者。此

前花旗就稱，平安好醫生作為神州最大線上醫療平台，提供線上諮詢服務，可解決醫院及醫療機

構部分難題，料可在醫療體系改革中受惠。而阿里健康係阿里巴巴（０９９８８）大健康領域主

要平台，加上近期神州藥物銷售都慢慢向網上轉移，未來仲可以喺網上買到處方藥。可見網上醫

療係未來大勢所趨。



＊沽走疫情風眼股國航，蝕逾二千銀＊



阿臣係比較中長線睇好平安好醫生嘅發展，而且佢最近有隨市回落到十天線（約

６９﹒３３５銀）附近，仲有喺高位整固嘅跡象，無貨嘅缸友不妨喺度入一注。不過，阿臣個倉

早前就已經入咗一注好平安好醫生，喺到就先唔加注了。

今次疫情對於航空、旅遊、餐飲及零售行業肯定係重挫，而且近日都陸續有國家禁止神州人

入境，唔少航空公司都ｃｕｔ咗好大一部分飛神州及港澳嘅航班。阿臣覺得航空股近期仲會有繼

續下滑嘅空間，因此趁反彈喺６﹒７銀沽出國航（００７５３），不計手續費蝕２３４０銀。

下個星期阿臣都會繼續從另一個方面，同大家睇下喺疫情期間仲有邊類股份可以部署，敬請

留意啦！



表列截至２月５日（中午１２時止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

煤氣 １０００股 １６﹒００ １４﹒９０ １４９００

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １１３９﹒００ １１３９０

平安好醫生 ５００股 ５２﹒９０ ６９﹒００ ３４５００

阿里巴巴 １００股 １７６﹒００ ２１６﹒６０ ２１６６０

旺旺 １０００股 ７﹒０９ ６﹒３１ ６３１０

深高速 ２０００股 １１﹒１５ １０﹒６６ ２１３２０

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股票市值 ： １１００８０元

剩餘現金 ： ７８６５０元

組合淨值 ： １８８７３０元

組合本月收益表現： ＋１﹒８％（截至上月底止組合淨值：１８５３３５元）

組合累計收益表現： ＋７９﹒７％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日中午１２：００

