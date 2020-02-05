《談國論企－黎偉成》強力防控疫支援企業保民生

《談國論企》中國國務院五個財經金融部委的《通知》，積極主動的要保持流動性合理充裕

，就是要加大對疫情防控相關領域的信貨支援力度，特別是為受疫情影響較大的地區、行業、企

業提供差異化優惠的金融服務，和加強製造業、小微企業、民營企業等重點領域信貸支持，多元

化的防控疫症的同時，還積極努力保衛國民經濟穩中有進發展。亟望中國抗疫成功。



＊金融機構首要支持醫療及受疫症影響者＊



由中國人民銀行、中國財政部、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局聯合發布的《

關於進一步強化金融支援防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，所推出的多項防控疫情金融

支援措施，最重要的當然是放在第一條的「保持流動性合理充裕」，此使以商業銀行為主的金融

機構無憂流動性，執行國務院下達的防控疫情的高度要求，尤其是（一）緊接著的第二條的「加

大對疫情防控相關領域的信貸支援力度」，此條放在第一位的當然是要防控疫情，由是《通知》

指示：（Ｉ）人民銀行會同發展改革委、工業和資訊化部等落實三大部委對防控疫情支援，尤以

醫療與醫療相關為然，包括（ｉ）對生產、運輸和銷售應對疫情使用的醫用防護服、醫用口罩、

醫用護目鏡、新型冠狀病毒檢測試劑盒、負壓救護車、消毒機、８４毒液、紅外測溫儀和相關藥

品等重要醫用物資，以及重要生活物資的骨幹企業實行實名單制管理。

和（ｉｉ）中央財政對疫情防控重點保障企業給予貼息支援。

而（ｉｉｉ）金融機構要主動加強與有關醫院、醫療科研單位和相關企業的服務對接，提供

足額信貸資源，全力滿足相關單位和企業衛生防疫、醫藥用品製造和採購、公共衛生基礎設施建

設、科研攻關、技術改造等方面的合理融資需求。

同樣重要的是（二）要求金融機構提供差異化優惠的金融服務，以支援受疫情影響較大的地

區、行業和企業，重點有（１）對受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊

等行業，以及有發展前景但受疫情影響暫遇困難的企業，特別是小微企業，不得盲目抽貸、斷貸

、壓貸。

做法有（２）對受疫情影響嚴重的企業到期還款困難的，可以以展期或續貸。

甚至（３）通過適當下調貸款利率、增加信用貸款和中長期貸款等方式，支援相關企業戰勝

疫情災害影響。

人行要求金融機構要通過調整區域融資政策、內部資金轉移定價、實施差異化的績效考核辦

法等措施，提升受疫情影響嚴重地區的金融供給能力。《通知》更要各級政府性融資擔保再擔保

機構應取消反擔保要求，降低擔保和再擔保費。對受疫情影響嚴重地區的融資擔保再擔保機構，

國家融資擔保基金減少收取再擔保費。



＊支持製造業小微企民企確保就業穩經濟＊



在防控疫情的同時，政府（三）相當注重民生，故要求「完善受疫情影響的社會民生領域的

金融服務」，做法有（ａ）對因感染新型肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員

、參加疫情防控工作人員以及受疫情影響暫時失去收入來源的人員，金融機構要在信貸政策上予

以適當傾斜，靈活調整房屋按揭、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限。（ｂ）感染

新型股炎或受疫情影響受損的出險理賠客戶，金融機構要優先處理，適當擴展責任範圍，應賠盡

賠。

疫症嚴重，亦對（四）企業特別是製造業產生重大的壓力，故《通知》要求金融機構加強製

造業、小微企業、民營企業等重點領域信貸支持。金融機構要圍繞內部資源配置，繼續加大對小

微企業、民營企業支援力度，要保持貸款增速，切實落實綜合融資成本壓降要求。增加製造業中

長期貨的款投放。

凡此，都是對症下藥的政策、策略和措施。（《看武漢肺炎疫症專題》之三）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

