《異動股》醫藥股普遍造好，石藥漲一成暫最佳藍籌，藥明揚３％

《經濟通通訊社５日專訊》石藥集團（０１０９３）現價升１０﹒１４％，報２０﹒２元兼
重返十天線（１８﹒２７２元）及五十天線（１８﹒５８５元），盤中高見２０﹒５元，暫為最
佳藍籌；成交約２２１０萬股，涉資４﹒４０億元。
其他醫藥股普遍造好，藥明生物（０２２６９）升２﹒８２％，報１０５﹒６元；康龍化成
（０３７５９）升２﹒３７％，報５４元；中國生物製藥（０１１７７）升１﹒８１％，報１１
﹒２８元。
現時，恆生指數報２６６９７點，升２１點或升０﹒０８％，主板成交９５﹒１０億元。國
企指數報１０４４０點，升４點或升０﹒０５％。
上證綜合指數報２７７９點，跌３點或跌０﹒１３％，成交２４５﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１０１４８點，升５８點或升０﹒５８％，成交３９８﹒９９億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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石藥集團（０１０９３） ２０﹒２０元 升１０﹒１４％
藥明生物（０２２６９） １０５﹒６０元 升 ２﹒８２％
康龍化成（０３７５９） ５４﹒００元 升 ２﹒３７％
三生製藥（０１５３０） １０﹒７０元 升 １﹒９０％
中生製藥（０１１７７） １１﹒２８元 升 １﹒８１％
聯邦制藥（０３９３３） ５﹒４９元 升 １﹒６７％
綠葉製藥（０２１８６） ５﹒０８元 升 １﹒６０％
藥明康德（０２３５９） １０１﹒７０元 升 １﹒６０％
錦欣生殖（０１９５１） １１﹒２４元 升 １﹒２６％
金斯瑞 （０１５４８） １８﹒９４元 升 ０﹒９６％
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（ｋｓ）