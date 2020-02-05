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即市新聞

05/02/2020 09:33

《異動股》醫藥股普遍造好，石藥漲一成暫最佳藍籌，藥明揚３％

　　《經濟通通訊社５日專訊》石藥集團（０１０９３）現價升１０﹒１４％，報２０﹒２元兼
重返十天線（１８﹒２７２元）及五十天線（１８﹒５８５元），盤中高見２０﹒５元，暫為最
佳藍籌；成交約２２１０萬股，涉資４﹒４０億元。
　　其他醫藥股普遍造好，藥明生物（０２２６９）升２﹒８２％，報１０５﹒６元；康龍化成
（０３７５９）升２﹒３７％，報５４元；中國生物製藥（０１１７７）升１﹒８１％，報１１
﹒２８元。
　　現時，恆生指數報２６６９７點，升２１點或升０﹒０８％，主板成交９５﹒１０億元。國
企指數報１０４４０點，升４點或升０﹒０５％。
　　上證綜合指數報２７７９點，跌３點或跌０﹒１３％，成交２４５﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１０１４８點，升５８點或升０﹒５８％，成交３９８﹒９９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團（０１０９３）　　　２０﹒２０元　　　升１０﹒１４％
　　藥明生物（０２２６９）　　１０５﹒６０元　　　升　２﹒８２％
　　康龍化成（０３７５９）　　　５４﹒００元　　　升　２﹒３７％
　　三生製藥（０１５３０）　　　１０﹒７０元　　　升　１﹒９０％
　　中生製藥（０１１７７）　　　１１﹒２８元　　　升　１﹒８１％

　　聯邦制藥（０３９３３）　　　　５﹒４９元　　　升　１﹒６７％
　　綠葉製藥（０２１８６）　　　　５﹒０８元　　　升　１﹒６０％
　　藥明康德（０２３５９）　　１０１﹒７０元　　　升　１﹒６０％
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　１１﹒２４元　　　升　１﹒２６％
　　金斯瑞　（０１５４８）　　　１８﹒９４元　　　升　０﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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