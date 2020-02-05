《異動股》醫藥股普遍造好，石藥漲一成暫最佳藍籌，藥明揚３％

《經濟通通訊社５日專訊》石藥集團（０１０９３）現價升１０﹒１４％，報２０﹒２元兼

重返十天線（１８﹒２７２元）及五十天線（１８﹒５８５元），盤中高見２０﹒５元，暫為最

佳藍籌；成交約２２１０萬股，涉資４﹒４０億元。

其他醫藥股普遍造好，藥明生物（０２２６９）升２﹒８２％，報１０５﹒６元；康龍化成

（０３７５９）升２﹒３７％，報５４元；中國生物製藥（０１１７７）升１﹒８１％，報１１

﹒２８元。

現時，恆生指數報２６６９７點，升２１點或升０﹒０８％，主板成交９５﹒１０億元。國

企指數報１０４４０點，升４點或升０﹒０５％。

上證綜合指數報２７７９點，跌３點或跌０﹒１３％，成交２４５﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１０１４８點，升５８點或升０﹒５８％，成交３９８﹒９９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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石藥集團（０１０９３） ２０﹒２０元 升１０﹒１４％

藥明生物（０２２６９） １０５﹒６０元 升 ２﹒８２％

康龍化成（０３７５９） ５４﹒００元 升 ２﹒３７％

三生製藥（０１５３０） １０﹒７０元 升 １﹒９０％

中生製藥（０１１７７） １１﹒２８元 升 １﹒８１％



聯邦制藥（０３９３３） ５﹒４９元 升 １﹒６７％

綠葉製藥（０２１８６） ５﹒０８元 升 １﹒６０％

藥明康德（０２３５９） １０１﹒７０元 升 １﹒６０％

錦欣生殖（０１９５１） １１﹒２４元 升 １﹒２６％

金斯瑞 （０１５４８） １８﹒９４元 升 ０﹒９６％

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（ｋｓ）

