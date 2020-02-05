【武漢肺炎】廣東新增確診病例７３例累計８７０例，深圳增２０例

《經濟通通訊社５日專訊》廣東省衛健委公布，截至２月４日２４時，全省累計報告新型冠

狀病毒感染的肺炎確診病例８７０例。４日當天新增確診病例７３例。

新增確診病例中，廣州市２１例、深圳市２０例、東莞市７例、珠海市５例、中山市４例、

湛江市３例、佛山市３例、汕頭市２例、清遠市２例、惠州市２例、肇慶市１例、梅州市１例、

茂名市１例、江門市１例。另有疑似病例１３６例。有３２４７名密切接觸者正在接受醫學觀察

。

累計報告確診病例中，深圳市２８９例、廣州市２３７例、珠海市６９例、佛山市４９例、

東莞市４４例、中山市３５例、惠州市３１例、汕頭市２０例、湛江市１８例、陽江市１２例、

肇慶市１１例、清遠市１０例、梅州市１０例、江門市７例、韶關市６例、茂名市６例、揭陽市

６例、汕尾市５例、潮州市４例、河源市１例。男性４２４例，女性４４６例，年齡介於１０月

齡－８６歲之間。

截至２０２０年２月４日２４時，在院的８３８例確診病例中，危重型２９例，重型６９例

，普通型７４０例。新增出院１２例，累計出院３２例。無死亡病例。



＊深圳南山區５９例全市最多＊



截至２月４日２４時，深圳累計確診病例２８９例。２月４日當天新增確診病例２０例。

按照病例管理地區劃分，南山區５９例、福田區５７例、龍崗區４５例、寶安區３５例、龍

華區３１例、羅湖區２０例、光明區９例、坪山區６例、鹽田區３例、大鵬新區２例、其他（指

由機場、車站、碼頭、關口、路卡等直接送往定點醫院的）２２例。

目前，重症２３例、危重症１１例，無死亡病例，累計出院１３例。２７６例確診病例均在

深圳市第三人民醫院隔離治療。８７８例密切接觸者正在接受醫學觀察。（ｅｗ）

