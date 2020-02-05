《經濟通通訊社５日專訊》北京市市場監管局副局長陳言楷表示，近日，市場監管局與市衛
健委、市商務局聯合印發了《關於進一步加強疫情防控期間群體性聚餐管控的通知》。《通知》
明確要求，禁止餐飲服務經營者和個人組織和承辦各類群體性聚餐活動，對於前期已經訂餐的，
餐飲服務經營者應盡快與訂餐單位或個人取得聯繫，立即取消聚餐活動或延期舉辦。農村集體聚
餐承辦者在疫情防控階段不得承辦包括節日宴席、生日宴席、升學宴席等任何形式的農村群體性
聚餐活動。（ｅｗ）
05/02/2020 16:52
【武漢肺炎】北京疫情防控期間禁止各類群體性聚餐活動
《經濟通通訊社５日專訊》北京市市場監管局副局長陳言楷表示，近日，市場監管局與市衛
健委、市商務局聯合印發了《關於進一步加強疫情防控期間群體性聚餐管控的通知》。《通知》
明確要求，禁止餐飲服務經營者和個人組織和承辦各類群體性聚餐活動，對於前期已經訂餐的，
餐飲服務經營者應盡快與訂餐單位或個人取得聯繫，立即取消聚餐活動或延期舉辦。農村集體聚
餐承辦者在疫情防控階段不得承辦包括節日宴席、生日宴席、升學宴席等任何形式的農村群體性
聚餐活動。（ｅｗ）
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