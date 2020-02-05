《午市前瞻》港股二萬七水平暫喘息，周末前料回試２６３００點

《經濟通通訊社５日專訊》新型冠狀病毒疫情未見緩和，暫時全國確診人數增至逾２﹒４萬

人，最少４９０人死亡。惟隔晚（４日）美股三大指數繼續造好，亞太區股市今早亦普遍上揚，

加上國家衛健委指有藥物能有效抑制新型冠狀病毒，刺激港股今早高開１９３點報２６８６９點

。受騰訊（００７００）造好及濠賭股回穩，港股早段最高曾見２６９２６點漲２５１點，惟已

是半日最高位。其後，內地公布財新中國綜合ＰＭＩ錄得５１﹒９，下降０﹒７個百分點，為四

個月最低，令港股升幅收窄。最終港股半日報２６８１４點，升１３８點或升０﹒５２％，主板

成交７５１﹒８８億元。國企指數報１０５１９點，升８４點或升０﹒８１％。

Ａ股同樣反彈，上證綜合指數報２８２８點，升４５點或升１﹒６３％，成交２１２２﹒４

９億元人民幣。深證成份指數報１０３８５點，升２９５點或升２﹒９３％，成交３１９４﹒８

４億元人民幣。

重磅股方面，騰訊微升０﹒３１％，報３９４﹒２元；友邦保險（０１２９９）升

０﹒１３％，報７９﹒３５元；匯豐控股（００００５）軟０﹒２７％，報５６﹒４５元；中國

移動（００９４１）軟０﹒３１％，報６３﹒６元；香港交易所（００３８８）升０﹒６８％，

報２６５﹒８元。



＊石四藥彈６％，旗下藥物被指有效抑制肺炎＊



國家衛健委指「阿比多爾」能有效抑制新型冠狀病毒，建議將其及「達蘆那韋」列入國家衛

健委《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第六版）》，當中石藥（０１０９３）及石四藥

（０２００５）是其中兩間受批藥企，帶動醫藥股普遍上揚。石藥揚３﹒６％報１９元，一度升

升上２０﹒５元；石四藥半日彈高６﹒１３％，報７﹒７９元，盤中曾見９元近年半高位；藥明

康德（０２３５９）漲２﹒７％，報１０２﹒８元；綠葉製藥（０２１８６）升１﹒８％，報５

﹒０９元；中國生物製藥（０１１７７）升０﹒３６％，報１１﹒１２元。

隔晚美股特斯拉（Ｔｅｓｌａ）繼續強勢破頂，盤中曾高見９６８﹒９９美元，收報

８８７﹒０６美元漲１３﹒７３％。消息刺激本港相關繼續走高。贛鋒鋰業（０１７７２）飆

２４﹒４％，報２８﹒５５元；比亞迪股份（０１２１１）升１０﹒５９％，報４８﹒５５元；

福耀玻璃（０３６０６）升３﹒９６％，報２３﹒６元；耐世特（０１３１６）升２﹒１７％，

報６﹒１２元。

濠賭股隨市反彈。銀河娛樂（０００２７）升１﹒８３％，報５２﹒８５元；金沙

（０１９２８）升２﹒５５％，報３８﹒２元；永利澳門（０１１２８）升３﹒８８％，報

１７﹒１４元；澳博控股（００８８０）跌０﹒１１％，報８﹒７９元；新濠國際

（００２００）跌０﹒４７％，報１７﹒０４元。



＊內地要求高校實施並保障在線教學，教育股急升＊



內地教育部近日印發指導意見，要求實施並保障高校在疫情防控期間的在線教學，實現「停

課不停教、停課不停學」，刺激內地教育股普漲。希望教育（０１７６５）揚８﹒４３％，報１

﹒８元；民生教育（０１５６９）漲６﹒４５％，報１﹒３２元；宇華教育（０６１６９）升４

％，報５﹒９８元；中教控股（００８３９）升１﹒６％，報１０﹒１８元；新東方在線（０１

７９７）升０﹒９７％，報３１﹒２元。

吉利（００１７５）宣布再投資３﹒７億元人民幣研發「健康汽車」以隔絕病毒，令汽車股

見追捧。吉利走高３﹒４５％，報１３﹒２元；長城汽車（０２３３３）升２﹒４６％，報

５﹒４１元；廣汽集團（０２２３８）升４﹒４３％，報８﹒４９元；華晨中國（０１１１４）

升４﹒２５％，報７﹒１１元。

富士康計劃下周一（１０日）恢復生產，手機設備股普彈。富智康集團（０２０３８）彈７

﹒４４％，報１﹒３元；瑞聲（０２０１８）漲３﹒６６％，報５９﹒５元兼為半日最佳表現藍

籌；舜宇光學（０２３８２）升１﹒０４％，報１３６元；丘鈦科技（０１４７８）升

１﹒０４％，報１１﹒６６元；比亞迪電子（００２８５）升０﹒８９％，報１５﹒９元。



＊李偉傑：石藥回落至１８﹒５元方作考慮＊



大市連升三日，然而，今早即月期指反跌５９點報２６７１７點，低水達９７點，引發大戶

看淡猜疑。財經分析員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，除市況相關因素外，股份除淨將至，情

況或反映股息除淨因素。他續稱，在武漢肺炎疫情無急速惡化，亦無確實有效治療方法之下，恆

指上試２７０００點後或有短暫喘息，本周末前開始回吐，料下試２６３００點。

中國衛健委高級別專家組成員李蘭娟團隊，證實阿比多爾能有效抑制新型冠狀病毒。建議將

阿比多爾、達蘆那韋兩種藥物列入衛健委《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第六版）》

。包括石藥、石四藥等企業均有生產阿比多爾藥物，隨即引發資金追入，李偉傑認為，兩間市值

較大的藥企往績不俗，總比炒作細價藥股為佳，惟現階段不宜高追，認為待官方確認消息後升幅

方會明確。若投資者有意入市，他較推薦石藥，但仍建議待股價回落至１８﹒５元方作考慮。（

ｎｓ、ｋｓ）

