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05/02/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入７４﹒１億人幣，買建行騰訊沽中興安踏

　　《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股急升，納指創新高。Ａ股今日進一步反彈，港股連彈兩
日後，今日續反覆靠穩，恆指高開１９３點，之後掉頭向下，低見２６６６２，在內地股市造好
帶動下，大市重拾升勢，一度抽升２５０點。恆指午後曾跌穿上午低位，最多跌３４點，見２６
６４１點全日低，尾市回穩。恆指全日收報２６７８６點，升１１０點或升０﹒４２％，主板成
交１３３７﹒８１億元較上日減逾一成半。
　　按額度計算，北水全日淨流入７４﹒１１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀
行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是
中興通訊（００７６３）、安踏體育（０２０２０）。
　　主板成交１３３７﹒８１億元較上日減逾一成半。其中港股通成交２４４﹒５億元，佔總成
交１８﹒３％。

＊人行連續２日放水，內銀反彈建行獲北水追捧＊

　　為穩定市場、提振市場信心，人民銀行兩日投放流動性資金累計達１﹒７萬億元人民幣。建
設銀行收升逾１﹒１％，報６﹒１５元。北水同樣力撐，淨買入１４﹒５７億元。
　　股王騰訊軟０﹒２％，報３９２﹒２元。不過，北水依然力撐，淨買入逾１０億元。
　　新經濟股反彈力度強勁，小米隨市連升三日，累計至今升約９％。有內媒報道，指「小米１
０」系列的發布會預計在本月１２或１３日舉行。北水同樣狂掃貨，淨買入６﹒１２億元。
　　

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　１４．５７　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　１０．２７　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　６．１２　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　４．８１　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　４．４３　　　　　　　
　
　　淨沽出最多港股：
　　中興通訊（００７６３）　　　　　－０．７９　
　　安踏體育（０２０２０）　　　　　－０．７１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｃａ）

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