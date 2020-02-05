【北水炒Ｄ乜】北水淨流入７４﹒１億人幣，買建行騰訊沽中興安踏

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股急升，納指創新高。Ａ股今日進一步反彈，港股連彈兩
日後，今日續反覆靠穩，恆指高開１９３點，之後掉頭向下，低見２６６６２，在內地股市造好
帶動下，大市重拾升勢，一度抽升２５０點。恆指午後曾跌穿上午低位，最多跌３４點，見２６
６４１點全日低，尾市回穩。恆指全日收報２６７８６點，升１１０點或升０﹒４２％，主板成
交１３３７﹒８１億元較上日減逾一成半。
按額度計算，北水全日淨流入７４﹒１１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀
行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是
中興通訊（００７６３）、安踏體育（０２０２０）。
主板成交１３３７﹒８１億元較上日減逾一成半。其中港股通成交２４４﹒５億元，佔總成
交１８﹒３％。
＊人行連續２日放水，內銀反彈建行獲北水追捧＊
為穩定市場、提振市場信心，人民銀行兩日投放流動性資金累計達１﹒７萬億元人民幣。建
設銀行收升逾１﹒１％，報６﹒１５元。北水同樣力撐，淨買入１４﹒５７億元。
股王騰訊軟０﹒２％，報３９２﹒２元。不過，北水依然力撐，淨買入逾１０億元。
新經濟股反彈力度強勁，小米隨市連升三日，累計至今升約９％。有內媒報道，指「小米１
０」系列的發布會預計在本月１２或１３日舉行。北水同樣狂掃貨，淨買入６﹒１２億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
建設銀行（００９３９） １４．５７
騰訊控股（００７００） １０．２７
小米集團（０１８１０） ６．１２
工商銀行（０１３９８） ４．８１
中芯國際（００９８１） ４．４３
淨沽出最多港股：
中興通訊（００７６３） －０．７９
安踏體育（０２０２０） －０．７１
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（ｃａ）