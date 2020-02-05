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即市新聞

05/02/2020 16:21

《美元走勢－羅明立》歐元跌穿１﹒１０４水平，短線料仍反覆

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒５０　　　１０９﹒２９　　　１０９﹒４６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０４６　　　１﹒１０３２　　　１﹒１０４４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０３８　　　１﹒３００８　　　１﹒３０２９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７００　　　０﹒９６８０　　　０﹒９６９１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６７７　　　７﹒７６２３　　　７﹒７６５３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》隨著中國推出新的經濟刺激措施，市場對疫情的憂慮有所紓緩，加上早前公布
的美國１２月工廠訂單創了一年半以來最大的升幅，都為美元帶來支持，美匯指數連續兩日上升
，今早（５日）美指進一步回升至９８水平。
　　澳央行於議息會議後，如預期維持指標利率於０﹒７５厘不變，央行聲明重申必要時將放寬
政策以支持經濟持續增長，利率仍將長期維持於低水平。此外，央行認為山火及新型冠狀病毒將
暫時抑制經濟增長，但現時斷定疫情會造成長期影響仍言之尚早，故維持今明兩年經濟增長預測
，分別為２﹒７５％及３％，至於今明兩年通脹預測則為接近２％。澳央行對山火及疫情未顯過
分憂慮，帶動澳元自去年１０月低位反彈，兌美元逆市上升至０﹒６７３８。
　　歐元區去年１２月生產物價指數ＰＰＩ按年下跌０﹒７％，跌幅較前值的下跌１﹒４％收窄
，符合市場預期，但已連續五個月下跌，主要受能源價格跌勢減慢所帶動，惟見近期油價急挫，
反映區內上游通脹短期內難以扭轉下行趨勢。因美元回升，歐元兌美元連續兩日回落，今早再跌
至１﹒１０４０水平以下。預期短線仍然反覆。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０１５　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９７０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９４０　　　１﹒３１００　　　１﹒２８９０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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