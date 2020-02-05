《美元走勢－羅明立》歐元跌穿１﹒１０４水平，短線料仍反覆

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒５０ １０９﹒２９ １０９﹒４６

歐元╱美元 １﹒１０４６ １﹒１０３２ １﹒１０４４

英鎊╱美元 １﹒３０３８ １﹒３００８ １﹒３０２９

美元╱瑞郎 ０﹒９７００ ０﹒９６８０ ０﹒９６９１

美元╱港元 ７﹒７６７７ ７﹒７６２３ ７﹒７６５３

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《美元走勢》隨著中國推出新的經濟刺激措施，市場對疫情的憂慮有所紓緩，加上早前公布

的美國１２月工廠訂單創了一年半以來最大的升幅，都為美元帶來支持，美匯指數連續兩日上升

，今早（５日）美指進一步回升至９８水平。

澳央行於議息會議後，如預期維持指標利率於０﹒７５厘不變，央行聲明重申必要時將放寬

政策以支持經濟持續增長，利率仍將長期維持於低水平。此外，央行認為山火及新型冠狀病毒將

暫時抑制經濟增長，但現時斷定疫情會造成長期影響仍言之尚早，故維持今明兩年經濟增長預測

，分別為２﹒７５％及３％，至於今明兩年通脹預測則為接近２％。澳央行對山火及疫情未顯過

分憂慮，帶動澳元自去年１０月低位反彈，兌美元逆市上升至０﹒６７３８。

歐元區去年１２月生產物價指數ＰＰＩ按年下跌０﹒７％，跌幅較前值的下跌１﹒４％收窄

，符合市場預期，但已連續五個月下跌，主要受能源價格跌勢減慢所帶動，惟見近期油價急挫，

反映區內上游通脹短期內難以扭轉下行趨勢。因美元回升，歐元兌美元連續兩日回落，今早再跌

至１﹒１０４０水平以下。預期短線仍然反覆。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０１５ １﹒１１５０ １﹒０９７０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９４０ １﹒３１００ １﹒２８９０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

