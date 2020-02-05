【武滿肺炎】聯想（９９２）：短期生產恐滯後，有信心能應對挑戰

武漢肺炎疫情擴散，重災區湖北經濟、社會受嚴重打擊。在湖北設有重要產業基地的聯想集
團（００９９２）對內地媒體表示，疫情無可避免帶來短期生產滯後，但有信心能應對挑戰，將
對消費者的潛在影響降至最低。
聯想表示，目前的形勢之下重中之重是做好三件事：保障全體聯想員工的健康、安全；為奮
鬥在抗疫一線的戰士提供幫助以及確保聯想在中國的各製造基地生產連續穩定。
《香港經濟日報》
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