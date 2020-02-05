  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/02/2020 08:36

【香港政情】疫情肆虐，多個政黨推遲黨慶舉行

　　因應疫情肆虐，多個政黨都推遲舉行黨慶。公民黨原本計劃在４月舉行黨慶，該黨執委會昨
日（４日）開會討論，該黨內務副主席賴仁彪表示，黨慶將會延遲舉行，視乎疫情再決定日子，
冀望在７月中前、即立法會選舉提名期前舉行，避免籌得的款項會被納入選舉開支。
　　同樣幾乎每年４月都會舉行黨慶的新民黨，現擬延遲至５月舉行，但有關細節仍未敲定；至
於民主黨的２５周年黨慶，原定在下月２４日舉行，現需要根據疫情再作決定，最早也要延至６
月。《香港經濟日報》（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樓市「胡」言05/02/2020
防護武漢肺炎：政府放寬黑廁將成病毒溫床？何不規管中央管道清潔？
國際動態05/02/2020
泰禁口罩抬價 最高囚7年罰3.5萬
生財有道04/02/2020
【地皮截標】港鐵日出康城12期收9份標書 反應符預期估值最高62億
生財有道04/02/2020
【理財專題】趁過年教孩子理財 由善用利是錢開始!
生財有道04/02/2020
【理財專題】子女學投資過程結果同樣重要 月供比一筆過更適合
FOCUS04/02/2020
【FOCUS】完美風暴殺到港 考驗月底預算案
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金