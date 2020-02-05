因應疫情肆虐，多個政黨都推遲舉行黨慶。公民黨原本計劃在４月舉行黨慶，該黨執委會昨
日（４日）開會討論，該黨內務副主席賴仁彪表示，黨慶將會延遲舉行，視乎疫情再決定日子，
冀望在７月中前、即立法會選舉提名期前舉行，避免籌得的款項會被納入選舉開支。
同樣幾乎每年４月都會舉行黨慶的新民黨，現擬延遲至５月舉行，但有關細節仍未敲定；至
於民主黨的２５周年黨慶，原定在下月２４日舉行，現需要根據疫情再作決定，最早也要延至６
月。《香港經濟日報》（ｚｚ）
05/02/2020 08:36
【香港政情】疫情肆虐，多個政黨推遲黨慶舉行
因應疫情肆虐，多個政黨都推遲舉行黨慶。公民黨原本計劃在４月舉行黨慶，該黨執委會昨
日（４日）開會討論，該黨內務副主席賴仁彪表示，黨慶將會延遲舉行，視乎疫情再決定日子，
冀望在７月中前、即立法會選舉提名期前舉行，避免籌得的款項會被納入選舉開支。
同樣幾乎每年４月都會舉行黨慶的新民黨，現擬延遲至５月舉行，但有關細節仍未敲定；至
於民主黨的２５周年黨慶，原定在下月２４日舉行，現需要根據疫情再作決定，最早也要延至６
月。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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