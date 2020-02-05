【武漢肺炎】澳門經濟財政司：在疫情受控後，將推出刺激消費計劃

《經濟通通訊社５日專訊》澳門政府擴大防疫措施，暫停賭場運作１５日，以減少出入境人

流，今早６時至９時，關閘入境數字較昨日（４日）減少５３００多人次，下跌逾３成。

澳門經濟財政司司長辦公室表示，當疫情受控後，政府會推出刺激消費計劃，讓中小微企受

惠，當局亦正加緊評估稅務項目，當中涉及所得補充稅、職業稅、房屋稅及旅遊稅等，待完成法

定程式後，會盡快調整，以惠及市民和企業，下一階段會增加基礎建設投入，擴大內需，加快工

程審批。（ｂｉ）

