【武漢肺炎】世界夢號約３０船員有病徵，未得衛生署許可不准下船

《經濟通通訊社５日專訊》衛生防護中心總港口衛生主任梁耀康表示，曾接載確診感染新型

冠狀病毒乘客的世界夢號郵輪，今早在啟德郵輪碼頭泊岸後，港口衛生科人員已即時上船，為船

上１８００多名乘客及多名船員進行檢疫，包括收取健康申報表及量度體溫。

初步得知，有３０多名船員申報曾出現病徵，有３人報稱曾經發燒但已退燒，其中１人曾接

受快速測試，對乙型流感呈陽性反應，當局為保險起見，會將３人送院隔離化驗。其他有咳嗽、

喉痛等病徵船員，亦會抽取樣本化驗。他強調，在未完成檢疫及獲署方許可前，全部人不准下船

；船上的乘客九成是香港人，其餘是外籍旅客，並無內地人，所有乘客亦未有與有確診旅客的上

一次航程乘客有接觸。

有４０多名觀塘區及九龍城區的民主派區議員發表聯署聲明，強烈譴責政府沒有主動通報有

關事件，亦無及時回應，做法極差及不能接受，要求衛生署要立即回應，並向公眾交代如何處理

及跟進事件，以防患者在社區傳播，同時應該立即全面封關。

聲明指，政府若果只為船上旅客量度體溫，如無發燒就放行並不足夠，要求當局安排隔離及

緊密跟進，又批評郵輪公司星夢郵輪極不負責任，公司前日知道有旅客確診患病後，沒有立即通

報，直至傳媒揭發後才公開事件。（ｃｗ）

