【武漢肺炎】傳政府今日下午公布針對內地旅客入境新限制措施

《經濟通通訊社５日專訊》據《南華早報》引述消息人士報導，香港政府計劃在今日（５日

）下午公布針對從內地入境所有旅客的新限制措施，包括從內地回港的本港居民，惟報導未提供

有關新限制措施的更多詳情。

另外，政府將把公務員在家辦公安排的時間延長到最早２月１６日，亦建議１７﹒６萬名僱

員中的多數人留在家中，直到２月９日，以防控新型冠狀病毒疫情。同時，政府正考慮把學校的

停課時間延長至３月２日以後。（ｃｗ）

