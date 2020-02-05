《經濟通通訊社５日專訊》據《南華早報》引述消息人士報導，香港政府計劃在今日（５日
）下午公布針對從內地入境所有旅客的新限制措施，包括從內地回港的本港居民，惟報導未提供
有關新限制措施的更多詳情。
另外，政府將把公務員在家辦公安排的時間延長到最早２月１６日，亦建議１７﹒６萬名僱
員中的多數人留在家中，直到２月９日，以防控新型冠狀病毒疫情。同時，政府正考慮把學校的
停課時間延長至３月２日以後。（ｃｗ）
05/02/2020 14:28
【武漢肺炎】傳政府今日下午公布針對內地旅客入境新限制措施
《經濟通通訊社５日專訊》據《南華早報》引述消息人士報導，香港政府計劃在今日（５日
）下午公布針對從內地入境所有旅客的新限制措施，包括從內地回港的本港居民，惟報導未提供
有關新限制措施的更多詳情。
另外，政府將把公務員在家辦公安排的時間延長到最早２月１６日，亦建議１７﹒６萬名僱
員中的多數人留在家中，直到２月９日，以防控新型冠狀病毒疫情。同時，政府正考慮把學校的
停課時間延長至３月２日以後。（ｃｗ）
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