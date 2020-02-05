【武漢肺炎】旅遊業要求政府支援，冀延遲還本及免費停泊旅遊巴

《經濟通通訊社５日專訊》反修例風波，加上新型肺炎蔓延，令訪港旅客大減，對旅遊業界

造成極大打擊，香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，農曆年假後，遊客量近乎零，業界只能維持

多一至兩個月，期望銀行容許業界「還息唔還本」９個月以及盡快批出貸款。

有旅遊巴業界人士指出，自去年９月起，生意跌逾九成，至今已虧損逾４００萬元，目前數

以千計的旅遊巴士已停止運作，但車行仍需每月為每部巴士支付４０００元泊位費，建議政府在

迪士尼樂園和港珠澳大橋空置用地，免費為旅遊巴提供停泊位置，以減輕司機的泊車支出。

（ｃｌ）

