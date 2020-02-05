【武漢肺炎】唐英年提３建議倡採更嚴格入境措施，增隔離檢疫中心

《經濟通通訊社５日專訊》香港友好協進會會長唐英年今日就香港對抗新型冠狀病毒肺炎，

提出三項建議，包括採取更嚴格入境措施，從源頭堵截病毒進入香港；增加隔離檢疫中心，入境

後最好立即集中隔離檢疫；以及規管抗疫物資，穩定物資供應。



＊對來自內地入境人士進行嚴格限制＊



在入境措施方面，唐英年建議對任何來自內地或１４天內曾到內地的非本港居民入境，進行

嚴格限制，設定相應的高門檻。如非特殊需要，暫拒入境。如准許入境，亦需要求其提供完備的

醫學資料，並佩戴電子手環，以掌握在港行蹤。

另外，凡１４天內曾到訪內地的本港居民回港，要安排在指定地點進行１４天隔離觀察。對

於居住在深圳或周邊城市但在港工作的本港居民，建議政府責成其公司暫時或讓他們留家工作，

或在港安排住宿，政府給予一定補貼。至於因工作需要必須經常往返兩地的本港居民，如在深圳

工作的醫護人員、物流人員等，政府應做出特殊安排，並責成相關責任機構訂立嚴格防疫消毒制

度。



＊倡徵用迪士尼酒店作隔離區，考慮使用石崗部分軍營＊



由於檢疫中心的３個度假村即將爆滿，建議徵用迪士尼３間酒店作為隔離區、在迪士尼旁空

地建設新的檢疫中心、加快鯉魚門隔離區的建設，以及考慮使用石崗部分軍營。

當前抗擊新型冠狀病毒疫情已經進入緊急時刻，唐英年緊急呼籲香港友好協進會會員如有購

買抗疫物資途徑，或有多的物資，如口罩、消毒液、搓手液及消毒濕紙巾等，請引薦或通知秘書

處，該會秘書處將接受捐贈或以採購形式，按一定程序妥善發放給長者、兒童等最需要的群體，

以共度時艱。

身兼香港江蘇社團總會會長的唐英年亦透過香港江蘇社團總會呼籲會員，如有多的物資，如

口罩、消毒液、搓手液及消毒濕紙巾等，可以捐贈秘書處，讓秘書處再分配予有需要的人士。

（ｂｉ）

