【武漢肺炎】醫管局員工陣線：林鄭多次拒絕對話，或聯合工業罷工

《經濟通通訊社５日專訊》醫管局員工陣線發起的罷工踏入第三日，數百名醫護人員今早遊

行至政府總部外請願，要求跟行政長官林鄭月娥對話，惟林鄭月娥未有現身。工會主席余慧明認

為，若然政府不加入談判，單靠醫管局並不能解決問題，但林鄭月娥多次拒絕對話邀請。

她又指，若政府拒絕回應訴求，罷工行動仍會繼續，今晚亦會與其他行業工會召開記者會，

宣布聯合工業行動。

醫管局今早表示，由於有大量醫護人員缺勤，各公立急症室目前只能提供緊急服務，呼籲病

情輕微的病人，前往私家醫院或診所。（ｙｗ）

