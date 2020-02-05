【企業盈喜】思考樂教育料去年持續經營業務純利按年增至少六成

《經濟通通訊社５日專訊》思考樂教育（０１７６９）預期截至２０１９年１２月底，集團
持續經營業務除稅後純利按年增加不少於６０％，主要由於輔導課時總數增加，令收益增加；及
集團透過優化其學習中心網絡的營運及管理，以改善經營效率。
集團所經營學習中心數目由２０１８年１２月３１日的５４個，增加至２０１９年１２月
３１日的１００個，是入讀學生人次及輔導課時總數增長的主要因素。（ｊｏ）
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