【武漢肺炎】林鄭：即時暫停啟德及海運大廈郵輪碼頭服務

《經濟通通訊社５日專訊》特首林鄭月娥於記者會上表示，形容是次政府推行的強制檢疫措

施相當嚴厲，相信相關措施有助減少由內地入境香港人士的人數，並認為香港居民不會隨意離開

香港返回內地，她又宣布啓德郵輪碼頭和海運大廈郵輪碼頭服務將會即時暫停。

林鄭指出，政府正積極尋找方案，增加檢疫設施，要求發展局研究有沒有空地，可供增設設

施之用。勞工及福利局局長羅致光表示，本周六（８日）生效的強制檢疫措施，當中有兩天時間

讓受影響人士，如跨境工作人士等，作適當安排。（ｂｎ）

