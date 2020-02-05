【武漢肺炎】恒隆地產設千萬人幣抗疫基金，內地商場租戶租金減半

《經濟通通訊社５日專訊》恆隆地產（００１０１）宣布，撥款１０００萬元人民幣成立「
恆隆抗疫基金」，以支援內地和香港應對新型冠狀病毒肺炎疫情的工作。
另外，為紓緩旗下商場租戶因疫情帶來的營運壓力，恆隆會向內地商場租戶提供三星期租金
減半，寬減期由１月２５日至２月１４日；香港方面，恆隆會因應個別商場租戶面對的經營狀況
，延續２０１９年下半年因應社會事件而提供的租金寬減措施。（ｂｉ）
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