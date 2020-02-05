【武漢肺炎】美聯金融：勞保大部分不包新型肺炎，籲及早審視需要

《經濟通通訊社５日專訊》美聯金融集團營運及銷售發展董事梁柏基指出，現時仍有不少企

業員工需要前往中國或外地公幹，需要注意目前新購買的旅遊保險，以及一般企業提供的勞工保

險，絕大部分均不會為感染新型肺炎提供任何額外保障。

梁柏基認為，因應新型肺炎情況持續，建議已經持有醫療保險保單的市民，務必留意保單所

提供的最新額外保障條款、應急措施及最新安排等，至於未持有任何醫療保單的市民，建議及早

審視需要，把握「８５天黃金期」，在少量現存醫療保險仍會就新型肺炎提供額外保障的４月

３０日「死線」前投保以「疫市自保」，及早為自己及家人安排相關保險，務求「人人有一份，

早買早保障」。

梁柏基表示，一般醫療保險只在私家醫院受診時才能發揮保單最大功效，以現時的情況，普

遍不幸感染新型肺炎的市民，均被送往住院及診症費較相宜的公立醫院接受診治，所以其醫療保

險提供的保障，普遍只有「住院現金」以及因應新型肺炎提供的「額外住院現金」一項。須留意

有關「額外住院現金」的安排方面，不同保險公司各有不同做法。綜合而言可分為一次性、長達

４５天、長達５０天或８周，住院現金金額由每日６００元至８００元不等，合計最高「額外住

院現金」金額為４萬元。

他又提醒，近期有少部分國家或城市宣布暫時封關，禁止來自中港的旅客入境，但其實現時

絕大部分旅保，都不保障因封關而導致必須取消行程（包括機票及酒店）之費用，這是不少市民

會忽略或誤會的要點，因此在出遊前要多加注意。（ｂｉ）

