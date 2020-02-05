《小傳日記》恒指期指兩邊走，藥佬續升仍未夠！

《小傳日記》隔晚（５日）花旗國魚缸又起飛，帶動亞洲「孖屐」暢旺，魚缸呢邊今日（５

日）高開１９３點，但似乎唔多順利咁，因為魚缸雖然升緊，但係期指就反而倒插，有分析話係

因為股份就快除淨所以跌定先。雖然神州疫情持續爆發，感染人數突破２﹒４萬人，但官方部門

話搵到病毒藥物，午市收市前升幅都維持１３８點。魚缸午後升幅一度幾乎蒸發，但尾市仍能拎

個彩，最終收報２６７８６點，升１１０點或近半巴仙，主板成交１３３７﹒８１億銀跌近２巴

仙。國貨收報１０４９３，升５８點或升０﹒５６％。即月期指最尾報２６７４０，跌３６點，

低水４７點。即月國指期貨報１０５０９，升２０點，高水１５點。

神州Ａ場繼續暢旺，上證收報２８１８點，升３４點或逾１巴仙；深證１０３０５點，升

２１５點或升逾２巴仙。兩市合共成交８７２２﹒８４億銀人仔。

大隻藍戰士今日輕微回吐，大象（００００５）升近半巴仙，報５６﹒８銀；生發發

（００３８８）升近１巴仙，報２６６﹒６銀；ＱＱ（００７００）跌唔夠半巴仙報３９２﹒２

銀；中移動（００９４１）跌１亳子，報６３﹒７銀；ＡＩＡ（０１２９９）倒升一格報

７９﹒３銀。



＊藥佬又勁升石四藥突停，馬交要休息賭股卻得戚＊



隻隻藥佬都傳話自己隻藥可以醫到肺炎，搞到藥佬呢幾日都升到飛天，今日隻石四藥

（０２００５）又被指話某隻藥抑制到病毒，下午開市途中重要停埋牌待公布司內幕消息，停牌

前升逾３巴仙報７﹒５９銀，早市一度衝上９蚊逾一年半高位；石藥（０１０９３）抽高逾４巴

仙報１９﹒１６銀，為升幅最大藍戰士；中生製藥（０１１７７）揚逾半巴仙，報１１﹒１４銀

；百濟神州（０６１６０）抽高逾４巴仙，報９６﹒９銀；華潤醫藥（０３３２０）踢高近２巴

仙，報７﹒１３銀。

馬交佬之前話要停業半個月，嚇到佢吔個個噚日（４日）都潛晒水，但今日有部分見反彈，

銀娛（０００２７）回升近２巴仙，報５２﹒９銀；新濠（００２００）跌１巴仙報１６﹒９４

銀；澳博（００８８０）跌逾１巴仙，報８﹒６９銀；永利馬交（０１１２８）高收近３巴仙，

報１６﹒９２銀；金沙（０１９２８）揚逾１巴仙，報３７﹒７銀；美高梅（０２２８２）漲近

１巴仙，報１０﹒８２銀。



＊油價向下剷早啲傾減產，油佬升少少鐵鳥哈哈笑＊



因為武漢肺炎疫情可能打擊神州原油需求，油價呢段時候跌咗唔少。有外媒話，石油輸出國

組織與夥伴國（ＯＰＥＣ＋）政策會議原定喺三月開。仲引述消息講，如果沙特和俄國同意加大

減產，可能提前開會，依家考慮緊進一步每日減產５０萬桶喎。中石化（００３８６）輕跳近半

巴仙，報４﹒１２銀；中海油（００８８３）踼高近２巴仙，報１２銀；中石油（００８５７）

平收，報３﹒４１銀；中海油服（０２８８３）升４格，報１１﹒８２銀；中國油氣（００７０

２）鏟高４巴仙，報０﹒１０４銀。

油價跌咗，反而減輕唔少鐵鳥因為停飛神州航線收入下跌嘅負擔，首都機場（００６９４）

彈近１巴仙半，報６﹒６７銀；國航（００７５３）升兩格報６﹒４５銀；南航（０１０５５）

踼高近１巴仙，報４﹒３５銀，東航（００６７０）平收，報３﹒４８銀。屐飛（００２９３）

得返一成神州航線仲做緊，或者會有人手過剩問題，全體員工要放３個星期無薪假，ｃｏｓｔ

ｄｏｗｎ有望啵，隻鳥今日起飛近３巴仙，報１０﹒１６銀。



＊現價未合理舜宇排包尾，摺埋旗艦店Ｐｒａｄａ唔多掂＊



富士康計劃下星期一（１０日）恢復生產，手機設備佬上午都有彈，下午跟返個市回落。瑞

聲（０２０１８）保住近１巴仙升幅，報５７﹒９５銀；比亞迪電子（００２８５）碌低近逾１

巴仙，報１５﹒５４銀；丘鈦科技（０１４７８）蒸發近４巴仙，報１１﹒１２銀；鴻騰科技（

０６０８８）無咗逾１巴仙，報２﹒３７銀。大行法巴覺得，手機設備佬早排捱沽，而家係撈底

機會，預計神州疫情對集團潛在所受影響有限，維持對舜宇（０２３８２）「持有」評級，話合

理價值係１１５元，隻佬今日收報１３１銀，跪低近３巴仙，慘做表現最差藍戰士，不過仲比「

合理價值」高出近１４巴仙。富智康（０２０３８）則進帳逾３巴仙報１﹒２５０元；

花旗國上年１２月工廠訂單增加近２巴仙好過預期，刺激申洲（０２３１３）彈起近３巴仙

，報１０８﹒４銀；創科（００６６９）踼高近１巴仙，報６４﹒６５銀。維達

（０３３３１）話，向香江多間老人院舍捐口罩同濕紙巾，主動承擔社會責任，咁有愛心，抵佢

炒高近４巴仙，報２０銀啦。敏華控股（０１９９９）升近１巴仙，報５﹒７７銀。請請！



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