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即市新聞

05/02/2020 17:25

《小傳日記》恒指期指兩邊走，藥佬續升仍未夠！

　　《小傳日記》隔晚（５日）花旗國魚缸又起飛，帶動亞洲「孖屐」暢旺，魚缸呢邊今日（５
日）高開１９３點，但似乎唔多順利咁，因為魚缸雖然升緊，但係期指就反而倒插，有分析話係
因為股份就快除淨所以跌定先。雖然神州疫情持續爆發，感染人數突破２﹒４萬人，但官方部門
話搵到病毒藥物，午市收市前升幅都維持１３８點。魚缸午後升幅一度幾乎蒸發，但尾市仍能拎
個彩，最終收報２６７８６點，升１１０點或近半巴仙，主板成交１３３７﹒８１億銀跌近２巴
仙。國貨收報１０４９３，升５８點或升０﹒５６％。即月期指最尾報２６７４０，跌３６點，
低水４７點。即月國指期貨報１０５０９，升２０點，高水１５點。
　　神州Ａ場繼續暢旺，上證收報２８１８點，升３４點或逾１巴仙；深證１０３０５點，升
２１５點或升逾２巴仙。兩市合共成交８７２２﹒８４億銀人仔。
　　大隻藍戰士今日輕微回吐，大象（００００５）升近半巴仙，報５６﹒８銀；生發發
（００３８８）升近１巴仙，報２６６﹒６銀；ＱＱ（００７００）跌唔夠半巴仙報３９２﹒２
銀；中移動（００９４１）跌１亳子，報６３﹒７銀；ＡＩＡ（０１２９９）倒升一格報
７９﹒３銀。

＊藥佬又勁升石四藥突停，馬交要休息賭股卻得戚＊

　　隻隻藥佬都傳話自己隻藥可以醫到肺炎，搞到藥佬呢幾日都升到飛天，今日隻石四藥
（０２００５）又被指話某隻藥抑制到病毒，下午開市途中重要停埋牌待公布司內幕消息，停牌
前升逾３巴仙報７﹒５９銀，早市一度衝上９蚊逾一年半高位；石藥（０１０９３）抽高逾４巴
仙報１９﹒１６銀，為升幅最大藍戰士；中生製藥（０１１７７）揚逾半巴仙，報１１﹒１４銀
；百濟神州（０６１６０）抽高逾４巴仙，報９６﹒９銀；華潤醫藥（０３３２０）踢高近２巴
仙，報７﹒１３銀。
　　馬交佬之前話要停業半個月，嚇到佢吔個個噚日（４日）都潛晒水，但今日有部分見反彈，
銀娛（０００２７）回升近２巴仙，報５２﹒９銀；新濠（００２００）跌１巴仙報１６﹒９４
銀；澳博（００８８０）跌逾１巴仙，報８﹒６９銀；永利馬交（０１１２８）高收近３巴仙，
報１６﹒９２銀；金沙（０１９２８）揚逾１巴仙，報３７﹒７銀；美高梅（０２２８２）漲近
１巴仙，報１０﹒８２銀。
　　
＊油價向下剷早啲傾減產，油佬升少少鐵鳥哈哈笑＊

　　因為武漢肺炎疫情可能打擊神州原油需求，油價呢段時候跌咗唔少。有外媒話，石油輸出國
組織與夥伴國（ＯＰＥＣ＋）政策會議原定喺三月開。仲引述消息講，如果沙特和俄國同意加大
減產，可能提前開會，依家考慮緊進一步每日減產５０萬桶喎。中石化（００３８６）輕跳近半
巴仙，報４﹒１２銀；中海油（００８８３）踼高近２巴仙，報１２銀；中石油（００８５７）
平收，報３﹒４１銀；中海油服（０２８８３）升４格，報１１﹒８２銀；中國油氣（００７０
２）鏟高４巴仙，報０﹒１０４銀。
　　油價跌咗，反而減輕唔少鐵鳥因為停飛神州航線收入下跌嘅負擔，首都機場（００６９４）
彈近１巴仙半，報６﹒６７銀；國航（００７５３）升兩格報６﹒４５銀；南航（０１０５５）
踼高近１巴仙，報４﹒３５銀，東航（００６７０）平收，報３﹒４８銀。屐飛（００２９３）
得返一成神州航線仲做緊，或者會有人手過剩問題，全體員工要放３個星期無薪假，ｃｏｓｔ　
ｄｏｗｎ有望啵，隻鳥今日起飛近３巴仙，報１０﹒１６銀。

＊現價未合理舜宇排包尾，摺埋旗艦店Ｐｒａｄａ唔多掂＊

　　富士康計劃下星期一（１０日）恢復生產，手機設備佬上午都有彈，下午跟返個市回落。瑞
聲（０２０１８）保住近１巴仙升幅，報５７﹒９５銀；比亞迪電子（００２８５）碌低近逾１
巴仙，報１５﹒５４銀；丘鈦科技（０１４７８）蒸發近４巴仙，報１１﹒１２銀；鴻騰科技（
０６０８８）無咗逾１巴仙，報２﹒３７銀。大行法巴覺得，手機設備佬早排捱沽，而家係撈底
機會，預計神州疫情對集團潛在所受影響有限，維持對舜宇（０２３８２）「持有」評級，話合
理價值係１１５元，隻佬今日收報１３１銀，跪低近３巴仙，慘做表現最差藍戰士，不過仲比「
合理價值」高出近１４巴仙。富智康（０２０３８）則進帳逾３巴仙報１﹒２５０元；
　　花旗國上年１２月工廠訂單增加近２巴仙好過預期，刺激申洲（０２３１３）彈起近３巴仙
，報１０８﹒４銀；創科（００６６９）踼高近１巴仙，報６４﹒６５銀。維達
（０３３３１）話，向香江多間老人院舍捐口罩同濕紙巾，主動承擔社會責任，咁有愛心，抵佢
炒高近４巴仙，報２０銀啦。敏華控股（０１９９９）升近１巴仙，報５﹒７７銀。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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