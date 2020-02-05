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即市新聞

05/02/2020 12:35

《真知灼見－溫灼培》澳元技術超賣見吸引

　　《真知灼見》議息會後，澳洲央行如預期維持息率不變於０﹒７５％的歷史低水平。雖然面
對著肆虐全球的新冠狀疫情，而中國今年首季經濟增長有機會大舉放慢，及澳洲國內燒不完的山
火等，但在其聲明中，澳洲央行行長洛威未改對當地經濟前景樂觀的看法。他預期，受惠於超低
息環境及早前推出的基建項目，今明兩年當地經濟可有２﹒７５％及３％增長。不過洛威同時警
告，在未來好一段期間內，澳洲仍需要一個低息環境以助支撐其經濟發展。而按澳元利率期貨價
格變化顯示，現市場估計澳洲央行將很大機會於６月份減息，預計該月減息機會率達七成，較先
前預期５月份便減息延遲了１個月。

＊６７美仙以下可吼＊
　
　　對於市場普遍預期今年內澳洲央行有最少一次減息機會並非無道理。受疫情影響，今年中國
上半年經濟增長難免減慢。而澳洲的山火到現時仍未受控，據了解已燒到悉尼所屬省份，更甚者
，國際銅價、鐵價格年初至今分別累跌１０％及１５％，這使澳洲經濟受上不少壓力。不過，分
析澳元有一點值得留意，去年９、１０月面對中美貿易磨擦嚴峻期間，以及澳泱央行於１０月議
息會減息的雙重利淡因素下，澳元於６６﹒６０美仙也能找到支持。現在中美已達成了初步貿易
協議，踏入了雙方貿易的蜜月期。假使肆虐中國的疫情如國內專家指可於３月底完結，理論上於
６７美仙以下水平的澳元具一定吸引。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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