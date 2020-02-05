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05/02/2020 09:02

【武漢肺炎】傳中石化旗下聯合石化正就數百萬桶西非原油尋求買家

　　《經濟通通訊社５日專訊》肺炎疫情重擊內地經濟，石油需求下降。外電引述消息指，中石
化（００３８６）（滬：６０００２８）旗下的聯合石化正在尋求出售數百萬桶西非原油。
　　消息稱，涉及的至少有５船西非原油，在正常情況下，這些原油會被運回國內。
　　業內人士早前曾指，中石化集團正在把煉廠的開工率平均降低約１３％至１５％，並將在下
周日（９日）評估是否有必要進一步減產。（ｈｌ）

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