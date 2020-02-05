《錢來自有方－李博衛》經濟衰退期的投資理財策略

《錢來自有方》股市表現離不開經濟大環境，這是投資者需要明白的一個道理。當前本港經

濟步入衰退，大家在處理自己的投資時，應提高風險意識，要特別留意企業的基本因素變化。

根據政府公布的第三季經濟增長預估數字，第三季實質本地生產總值按季下跌３﹒２％，連

續兩季錄得按季下跌，顯示本港經濟步入技術性衰退。



＊撈底要小心＊



在經濟衰退時，投資情緒普遍悲觀，然而有人亦會視股市下跌為投資良機，入場撿平貨。本

港經濟衰退訊號剛亮起，有些投資者已急不及待問幾時完結，以及港股幾時見底及低位在哪兒，

圖趁低吸納。

經濟周期是一個循環：復甦、擴張、過熱和衰退輪流交替。歷史數據顯示衰退期平均維持約

１１個月，而股市往往先於經濟走出谷底。不過，過去不等於未來，而外國經驗亦不一定適用於

香港。事實上，每次經濟衰退的成因都不一樣，維持時間與對投資市場的影響亦不易估計。無人

有水晶球，故難以準確拿捏市場時機，投資者若透過猜測衰退期長度和轉角點，企圖撈底，可能

會帶來損失。



＊衰退期的５個投資理財重點＊



資產配置：分散投資是王道，調整個別資產佔投資組合的比重，避免側重於單一資產，也可

以考慮持有多些現金。選股方面，公用股、生活必需品股，以及一些派息長期穩定的股份，一般

抗跌力較強。至於細價股，以及周期性股，例如奢侈品股，在衰退期間通常受壓。

分段入市：有危就有機，不少人視跌市為收集優質股的良機。之不過，為防看錯市，不宜一

注而要分段入市，可以考慮採用平均成本法。

基本因素：升市時隨便選一隻股份，也很有可能賺錢，但跌市則不一樣。選擇基本因素穩健

、負債輕、現金流穩定的公司，抵抗經濟逆境的能力會較強。

現金為王：常說在經濟衰退時，持有現金，好過持有股票。流動性可以幫大家應對一些不利

情況，例如失業和減薪等，並為經濟復甦和股市回升時，提供入市彈藥。

減輕負債：經濟不景氣時，投資要避險，個人理財也要避險，其中減少負債是一個重要環節

。《投資者及理財教育委員會總經理 李博衛》

