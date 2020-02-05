濠賭股及出口股撐市，港股全日漲１１０點報２６７８６，暫三連揚

《經濟通通訊社５日專訊》新型冠狀病毒疫情未見受控，目前全國確診人數增至逾２﹒４萬

人，死亡４９２人。惟隔晚（４日）美股三大指數繼續回升，帶動亞太區股市早段普遍上揚，加

上國家衛健委指有藥物能有效抑制新型冠狀病毒，刺激港股今早高開１９３點報２６８６９點。

開市早段騰訊（００７００）、濠賭股及藥股造好，推動大市最多漲２５１點報２６９２６點。

及後，內地公布財新中國服務業ＰＭＩ錄得５１﹒９，下降０﹒７個百分點，為四個月最低，令

港股升幅收窄。

午後，有本地媒體報道，曾接載３名確診感染新型冠狀病毒內地旅客的郵輪「世界夢號」今

早停泊於啟德郵輪碼頭，衞生防護中心派員上船檢疫。消息令市場憂慮社區感染新型冠狀病毒風

險增加，港股曾最多曾倒跌３４點報２６６４１點，當中重磅股、地產股及內房股相繼走軟。港

股尾段回穩，最終港股暫三連揚，全日收報２６７８６點，升１１０點或升０﹒４２％，主板成

交１３３７﹒８１億元較上日減逾１﹒５％。國企指數報１０４９３點，升５８點或升

０﹒５６％。

Ａ股同樣反彈，上證綜合指數報２８１８點，升３４點或升１﹒２５％。深證成份指數報

１０３０５點，升２１５點或升２﹒１４％，兩市總成交８７２２﹒８４億元人民幣。

重磅股方面，騰訊軟０﹒２％，報３９２﹒２元；友邦保險（０１２９９）升０﹒０６％，

報７９﹒３元；匯豐控股（００００５）升０﹒３５％，報５６﹒８元；香港交易所

（００３８８）升０﹒９８％，報２６６﹒６元；中國移動（００９４１）跌０﹒１６％，報

６３﹒７元。



＊中芯稱供應鏈正常運轉，全日飆近９％創１６年高＊



中芯（００９８１）官方微信日前發布消息，稱目前公司及其供應鏈正常運轉，各地產線按

計劃持續進行生產運營，帶動晶片股大漲。中芯大漲８﹒５３％，報１６﹒８元，更創逾１６年

高位；華虹半導體（０１３４７）升７﹒８３％，報２１﹒３５元；ＡＳＭ太平洋

（００５２２）升５﹒５％，報１１１﹒３元；上海復旦（０１３８５）升３﹒５１％，報

５﹒９元；康特隆（０１９１２）升２﹒０５％，報２﹒９９元。

國家衛健委指「阿比多爾」能有效抑制新型冠狀病毒，建議將其及「達蘆那韋」列入國家衛

健委《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第六版）》，當中石藥（０１０９３）及石四藥

（０２００５）是其中兩間受批藥企，帶動醫藥股普遍上揚。石藥升４﹒４７％，報１９﹒１６

元，為表現最好藍籌；石四藥停牌前升３﹒４１％，報７﹒５９元；上海醫藥（０２６０７）升

３﹒４６％，報１５﹒５４元；復星醫藥（０２１９６）升３﹒１７％，報２２﹒７５元；藥明

康德（０２３５９）升１﹒９％，報１０２元；中國生物製藥（０１１７７）升０﹒５４％，報

１１﹒１４元。

國家統計局上日公布，據對２４個省（區、市）流通領域９大類５０種重要生產資料市場價

格的監測顯示，今年１月下旬與１月中旬相比，生豬（外三元）環比漲２﹒２％，帶動豬肉股急

彈。中糧肉食（０１６１０）飆１６﹒１７％，報１﹒９４元；雨潤食品（０１０６８）走高

７﹒６９％，報０﹒７元；萬洲國際（００２８８）漲２﹒８２％，報７﹒６６元；普甜食品

（０１６９９）升１﹒８２％，報０﹒２８元。



＊內地要求實施並保障高校在線教學，民生教育彈９％＊



內地教育部近日印發指導意見，要求實施並保障高校在疫情防控期間的在線教學，實現「停

課不停教、停課不停學」，刺激內地教育股普漲。民生教育（０１５６９）急漲８﹒８７％，報

１﹒３５元；希望教育（０１７６５）升７﹒２３％，報１﹒７８元；睿見教育（０６０６８）

升３﹒５４％，報３﹒２２元；宇華教育（０６１６９）升３﹒４８％，報５﹒９５元；楓葉教

育（０１３１７）升１﹒０２％，報２﹒９７元；新東方在線（０１７９７）跌０﹒４９％，報

３０﹒７５元。

吉利（００１７５）宣布再投資３﹒７億元人民幣研發「健康汽車」以隔絕病毒，汽車股全

日見追捧。吉利汽車（００１７５）揚２﹒３５％，報１３﹒０６元；比亞迪股份

（０１２１１）同樣受特斯拉（ＴＳＬＡ－ＵＳ）接連破頂走勢利好，飆６﹒９５％，報

４６﹒９５元；長城汽車（０２３３３）升１﹒８９％，報５﹒３８元；廣汽集團

（０２２３８）升３﹒６９％，報８﹒４３元；華晨中國（０１１１４）升３﹒５２％，報

７﹒０６元。

消費股今日榮辱互見。特步國際（０１３６８）走高４﹒９６％，報３﹒６元；高鑫零售

（０６８０８）彈４﹒５１％，報１０﹒２元；中國飛鶴（０６１８６）升３﹒５８％，報

１０﹒４２元；中國旺旺（００１５１）跌２﹒３４％，報６﹒２７元；海底撈（０６８６２）

跌３﹒７９％，報３０﹒４５元；安踏體育（０２０２０）跌０﹒３６％，報６８﹒８元。

（ｋｓ）

