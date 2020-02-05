《鍾之日記》疫情有危亦有機，在線教育股熱炒



《鍾之日記》２月５日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地新型肺炎疫情沒見止跌，國家衛健委最新公布，全國累計確診病例達２４３８８宗，死

亡４９２宗，疑似病例則增至２３２６０宗。重災區湖北省累計確診數字增至１６６７８宗，且

再多６５人死亡。

最新公布的１月香港ＰＭＩ報４６﹒８，由前一月４２﹒１回升，也是６個月以來最好表現

，惟數據未反映新型冠狀病毒令經濟活動受阻。香江魚缸受惠美股回升，今早高開１９３點報

２６８６９點，內地公布財新中國服務業ＰＭＩ錄得５１﹒９，下降０﹒７個百分點，為四個月

最低，令港股升幅收窄。午後，市場憂慮社區感染新型冠狀病毒風險增加，港股曾倒跌３４點報

２６６４１點，尾段回穩，全日收報２６７８６點，升１１０點或升０﹒４２％，三連升。主板

成交１３３７﹒８１億元較上日減逾一成半。



＊Ａ場收復二千八＊



滬深股市今早平穩高開後明確升勢，未過半小時便已返回二千八關以上，早盤愈升愈急，一

度漲２﹒１４％至２８４２﹒７４點，午後升幅收窄，全日仍錄得１﹒２５％升幅，收報

２８１８﹒０９點。深市表現更強，深成指漲２﹒１４％，創業板指再飆３﹒０２％。

多家基金公司陸續跟進申購自家基金，入市搶險，官媒更預告後續會有更多基金公司加入護

盤行列。今日人行暫停逆回購，兩市全日成交８７２３億元人民幣，按日減少４﹒２％，但仍屬

於高成交水平。不過值得留意的是，早前兩日均見大量外資從陸股通流入Ａ股，今日則淨流出了

３﹒０８億元人民幣。



＊中國啟動遠距離工作學習模式，在線教育股現淘金熱＊



內地新型冠狀病毒肺炎疫情發展未能樂觀看待，目前各省市製造業服務業的復工狀況成為影

響中國經濟的最大問題，不過對於處理書面工作的白領來說，問題則容易解決得多。網絡發達，

像企業微信及阿里釘釘這樣的遠程辦公軟件的需求激增，結果在全國復工的第一日，由於流量爆

棚，企業微信及釘釘均出現了頻繁斷線、通訊品質差等問題，兩產品均表示流量超載。騰訊

（００７００）跌０﹒２％，阿里巴巴（０９９８８）升１﹒１％。

中國的學生們亦在渡過一個超長的寒假，如何安排子女學習作息亦成為了大人們的煩惱。國

家教育部印發指導意見，保障高校在疫情防控期間的在線教學，實現「停課不停教、停課不停學

」。意見要求，高校要將慕課（ＭＯＣＣ）教師以及承擔教學任務的所有任課教師線上教學計入

教學工作量，制定在線課程學習學分互認與轉化政策，保障學生學業不受疫情影響。

在線教育概念股近日大爆發，今日繼續落鑊，希望教育（０１７６５）急漲７﹒２％，宇華

教育（０６１６９）、睿見教育（０６０６８）升３﹒５％，中國科培（０１８９０）升３％，

天立教育（０１７７３）升２﹒６％。



＊今年春運航班降１２％，國泰員工放三周無薪假＊



新型肺炎疫情之下，農曆新年假期期間交通運輸行業幾近冰封。國家民航局公布，２０２０

年春運第一天（１月１０日）至２月４日，民航共計保障（不包括外機飛越）３５３７２１班

（國內２７２８８２班，國際８０８３９班），同比下降１２﹒１％；單計２月４日，保障（不

包括外機飛越）４８８３班（國內３３６１班，國際１５２２班），同比更大減６３﹒８％。

肺炎疫情對航空股的影響早已在市場反映，內地航空股今日普遍微升，南航（０１０５５）

升０﹒９％，國航（００７５３）升０﹒３％。

交銀國際研究部認為，東航（００６７０）的國內網絡強大，正因如此料疫情對其影響最大

，該行將其目標價從４﹒７５港元下調至４﹒２２港元，維持買入評級。東航今日收市無升跌，

報３﹒４８元。

另一方面，國泰（００２９３）日前宣布削減來往內地航班，或引致人手過剩。國泰今日公

無薪假期。國泰行政總裁鄧健榮指，對上一次實施相似安排是於２００９年的金融風暴，形容今

次疫情情況與當年一樣嚴重，希望所有員工由前線到管理層都參與。

國泰股價今日收升２﹒７％，報１０﹒１６元。



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