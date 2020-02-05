《經濟通通訊社５日專訊》國務院副總理劉鶴４日出席全國防控物資暨春運錯峰返程運輸保
障電視電話會議並講話。會議強調，要堅持問題導向，採取更有力、更科學、更周密的舉措，調
動企業、地方等各方面積極性，抓好重點防控物資供應保障，努力滿足疫情防控需要。
全力做好生活物資保障工作，切實保障好人民群眾的正常生活。有序組織重點企業復工復產
。要依法科學實施交通管控措施，合理優化運輸途中疫情防控措施，全面做好春運返程高峰的錯
峰調節和運輸服務保障。（ｅｗ）
05/02/2020 08:41
【武漢肺炎】劉鶴：做好春運返程高峰錯峰調節和運輸服務保障
《經濟通通訊社５日專訊》國務院副總理劉鶴４日出席全國防控物資暨春運錯峰返程運輸保
障電視電話會議並講話。會議強調，要堅持問題導向，採取更有力、更科學、更周密的舉措，調
動企業、地方等各方面積極性，抓好重點防控物資供應保障，努力滿足疫情防控需要。
全力做好生活物資保障工作，切實保障好人民群眾的正常生活。有序組織重點企業復工復產
。要依法科學實施交通管控措施，合理優化運輸途中疫情防控措施，全面做好春運返程高峰的錯
峰調節和運輸服務保障。（ｅｗ）
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