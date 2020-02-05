【武漢肺炎】統計局：密切監測疫情對當前經濟運行情況影響

《經濟通通訊社５日專訊》國家發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆主持召開應對新型冠

狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組會議。會議強調，要聚焦疫情影響，加強統計分析監測，圍繞

做好「六穩」工作，密切監測疫情對當前經濟運行情況的影響，加大對企業復工復產、用工保障

等政策舉措效果和居民生活用品價格等的統計調查監測，統籌推進地區生產總值統一覈算改革、

第七次全國人口普查、國家脫貧攻堅普查等重點統計工作。（ｅｗ）

