《經濟通通訊社５日專訊》國家發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆主持召開應對新型冠
狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組會議。會議強調，要聚焦疫情影響，加強統計分析監測，圍繞
做好「六穩」工作，密切監測疫情對當前經濟運行情況的影響，加大對企業復工復產、用工保障
等政策舉措效果和居民生活用品價格等的統計調查監測，統籌推進地區生產總值統一覈算改革、
第七次全國人口普查、國家脫貧攻堅普查等重點統計工作。（ｅｗ）
05/02/2020 08:41
【武漢肺炎】統計局：密切監測疫情對當前經濟運行情況影響
《經濟通通訊社５日專訊》國家發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆主持召開應對新型冠
狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組會議。會議強調，要聚焦疫情影響，加強統計分析監測，圍繞
做好「六穩」工作，密切監測疫情對當前經濟運行情況的影響，加大對企業復工復產、用工保障
等政策舉措效果和居民生活用品價格等的統計調查監測，統籌推進地區生產總值統一覈算改革、
第七次全國人口普查、國家脫貧攻堅普查等重點統計工作。（ｅｗ）
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