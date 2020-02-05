【武漢肺炎】加拿大及美國撤僑航班或於明天從武漢起飛

《經濟通通訊社５日專訊》據加拿大廣播公司引述一位政府消息人士表示，加拿大預計明日

（６日）從武漢撤離約３００名加拿大公民，但安排的航班仍在等待中國方面的最終批准。

其他國家撤僑安排方面，美國國務院表示，或於周四（６日）額外安排航班從武漢撤離美國

公民。英國外交部則將於周日（９日）安排另一架包機，幫助英國公民及其家屬離開武漢回國。

泰國已於昨日（４日）派飛機接回１３８名泰國人，暫時泰國已從中國撤離２５０名公民，

並將在抵達塔什乾後接受檢疫隔離。（ｊｔ）

