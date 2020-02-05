《經濟通通訊社５日專訊》據加拿大廣播公司引述一位政府消息人士表示，加拿大預計明日
（６日）從武漢撤離約３００名加拿大公民，但安排的航班仍在等待中國方面的最終批准。
其他國家撤僑安排方面，美國國務院表示，或於周四（６日）額外安排航班從武漢撤離美國
公民。英國外交部則將於周日（９日）安排另一架包機，幫助英國公民及其家屬離開武漢回國。
泰國已於昨日（４日）派飛機接回１３８名泰國人，暫時泰國已從中國撤離２５０名公民，
並將在抵達塔什乾後接受檢疫隔離。（ｊｔ）
05/02/2020 10:22
【武漢肺炎】加拿大及美國撤僑航班或於明天從武漢起飛
《經濟通通訊社５日專訊》據加拿大廣播公司引述一位政府消息人士表示，加拿大預計明日
（６日）從武漢撤離約３００名加拿大公民，但安排的航班仍在等待中國方面的最終批准。
其他國家撤僑安排方面，美國國務院表示，或於周四（６日）額外安排航班從武漢撤離美國
公民。英國外交部則將於周日（９日）安排另一架包機，幫助英國公民及其家屬離開武漢回國。
泰國已於昨日（４日）派飛機接回１３８名泰國人，暫時泰國已從中國撤離２５０名公民，
並將在抵達塔什乾後接受檢疫隔離。（ｊｔ）
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