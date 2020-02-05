《經濟通通訊社５日專訊》受冠狀病毒疫情影響，中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）通知媒體，取消其在ＭＷＣ２０（世界移動通信大會）上的新聞發布會。
據其中一家被中興通知的媒體Ｔｈｅ Ｖｅｒｇｅ透露，中興取消發布會的原因是部分簽證
和出行延遲，同時也不希望疫情讓人們感到不舒服。
此外，南韓ＬＧ電子表示，由於疫情引起市場擔憂，ＬＧ已決定退出西班牙巴塞羅那今年的
世界移動通信大會。不過，這場電信界年度大會仍會於本月２４至２７日如期舉行。（ｊｔ）
05/02/2020 10:56
【武漢肺炎】避免疫情擴散，中興通訊取消ＭＷＣ２０新聞發布會
《經濟通通訊社５日專訊》受冠狀病毒疫情影響，中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）通知媒體，取消其在ＭＷＣ２０（世界移動通信大會）上的新聞發布會。
據其中一家被中興通知的媒體Ｔｈｅ Ｖｅｒｇｅ透露，中興取消發布會的原因是部分簽證
和出行延遲，同時也不希望疫情讓人們感到不舒服。
此外，南韓ＬＧ電子表示，由於疫情引起市場擔憂，ＬＧ已決定退出西班牙巴塞羅那今年的
世界移動通信大會。不過，這場電信界年度大會仍會於本月２４至２７日如期舉行。（ｊｔ）
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