【武漢肺炎】中行發放２１﹒７億人幣貸款支持抗擊疫情企業

《經濟通通訊社５日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，開通綠色

通道緊急發放２１﹒７億元人民幣貸款，支持企業抗擊新冠肺炎疫情。

對於受疫情影響的企業，中行表示不限制其信貸規模，並優先滿足授信利率優惠等政策。中

行並加大應急貸款、專項貸款信貸力度，支持醫療、生物製藥、疫苗生產、電信、公共衛生基礎

設施建設及科研攻關等重點領域企業客戶。（ｊｔ）

