《經濟通通訊社５日專訊》世界衛生組織總幹事譚德塞在一場有關新型冠狀病毒的技術報告
會上表示，相關國家要抓住疫情防控「窗口期」，與世衛共享新型冠狀病毒感染病例相關信息，
並且不要採取不符合《國際衛生條例》的限制措施。他指，只有全球團結才能控制疫情，而團結
的承諾始於信息分享。
目前在中國以外有１７６例確診病例，但世衛僅收到其中３８％的完整病例報告，有些高收
入國家在與世衛分享數據方面的表現遠遠落後於其他國家。（ｊｔ）
05/02/2020 15:20
【武漢肺炎】世衛呼籲相關國家捉緊疫情防控「窗口期」
《經濟通通訊社５日專訊》世界衛生組織總幹事譚德塞在一場有關新型冠狀病毒的技術報告
會上表示，相關國家要抓住疫情防控「窗口期」，與世衛共享新型冠狀病毒感染病例相關信息，
並且不要採取不符合《國際衛生條例》的限制措施。他指，只有全球團結才能控制疫情，而團結
的承諾始於信息分享。
目前在中國以外有１７６例確診病例，但世衛僅收到其中３８％的完整病例報告，有些高收
入國家在與世衛分享數據方面的表現遠遠落後於其他國家。（ｊｔ）
|生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】國泰籲員工於三月起放無薪假3星期
|生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】聯合航空宣布周六起停飛往返香港航班
|生財有道05/02/2020
《開市Good Morning》溫傑﹕港股兩萬七見阻力
|FOCUS05/02/2020
【FOCUS】肺炎或引貿協新「震源」 侵侵連任籌碼頻添
|中國故事05/02/2020
【武漢肺炎】澳門賭場關閉半個月 多間大行料博彩收入將受影響
|中國故事05/02/2020
【武漢肺炎】廣東新增確診病例73例累計870例 深圳增20例
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰