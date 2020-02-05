【武漢肺炎】世衛呼籲相關國家捉緊疫情防控「窗口期」

《經濟通通訊社５日專訊》世界衛生組織總幹事譚德塞在一場有關新型冠狀病毒的技術報告

會上表示，相關國家要抓住疫情防控「窗口期」，與世衛共享新型冠狀病毒感染病例相關信息，

並且不要採取不符合《國際衛生條例》的限制措施。他指，只有全球團結才能控制疫情，而團結

的承諾始於信息分享。

目前在中國以外有１７６例確診病例，但世衛僅收到其中３８％的完整病例報告，有些高收

入國家在與世衛分享數據方面的表現遠遠落後於其他國家。（ｊｔ）

