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05/02/2020 15:20

【武漢肺炎】世衛呼籲相關國家捉緊疫情防控「窗口期」

　　《經濟通通訊社５日專訊》世界衛生組織總幹事譚德塞在一場有關新型冠狀病毒的技術報告
會上表示，相關國家要抓住疫情防控「窗口期」，與世衛共享新型冠狀病毒感染病例相關信息，
並且不要採取不符合《國際衛生條例》的限制措施。他指，只有全球團結才能控制疫情，而團結
的承諾始於信息分享。
　　目前在中國以外有１７６例確診病例，但世衛僅收到其中３８％的完整病例報告，有些高收
入國家在與世衛分享數據方面的表現遠遠落後於其他國家。（ｊｔ）

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