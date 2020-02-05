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即市新聞

05/02/2020 10:26

【聚焦數據】１月財新中國服務業ＰＭＩ降至５１﹒８為三個月最低

　　《經濟通通訊社５日專訊》１月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得
５１﹒８，回落０﹒７個百分點，為２０１９年１１月以來最低。此前公布的１月財新中國製造
業ＰＭＩ小幅下滑０﹒４個百分點至５１﹒１，受兩大行業ＰＭＩ回落拖累，財新中國綜合ＰＭ
Ｉ錄得５１﹒９，下降０﹒７個百分點，為四個月最低。
　　財新中國服務業ＰＭＩ和綜合ＰＭＩ走勢與統計局ＰＭＩ並不完全一致。國家統計局公布的
１月服務業商務活動指數錄得５３﹒１，微升０﹒１個百分點；綜合ＰＭＩ回落０﹒４個百分點
至５３。
　　１月服務業新訂單指數高位略有回落，降至三個月以來新低。這主要受內需放緩拖累，服務
業新出口訂單總量仍在加速增長。受企業控制成本影響，服務業就業指數回落，僅略高於榮枯分
界線，為２０１８年１０月以來最低。製造業用工數量則重現下降，綜合來看，兩大行業整體用
工數量出現２０１９年１１月以來首次下降。

＊服務業經營預期指數升至１６個月最高＊

　　上月服務業樂觀度明顯增強，經營預期指數升至１６個月最高，這主要與公司擴張計劃、新
市場開發、新產品發布以及房地產需求改善有關。製造業樂觀度也升至２２個月最高，綜合產出
預期指數大幅回升至２０個月高點。
　　財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，１月服務業和製造業擴張速度均在
放緩，雖然企業信心受到中美關係改善的提振，但由於需求改善力度有限，經濟回升彈性不足，
並沒有出現全局性補庫存。加之新型冠狀病毒肺炎疫情對經濟施加壓力，需要政策維護好企業家
信心回升的初步勢頭。
　　１月財新中國服務業ＰＭＩ數據於２０２０年１月１３日至２２日收集。（ｗｌ）

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