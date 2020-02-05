【武漢肺炎】內地推第五版診療方案：目前沒有確認有效抗病毒療法

《經濟通通訊社５日專訊》國家衛健委今日發布第五版新冠肺炎診療方案，首次明確提出「

無症狀感染者也可能成為傳染源」。在臨床表現方面，第五版診療方案指出，潛伏期１－１４天

，一般為３－７天。以發熱、乏力、乾咳為主要表現。少數患者伴有鼻塞、流涕、腹瀉等症狀。

《方案》強調，輕型患者僅表現為低熱、輕微乏力等，無肺炎表現。

在抗病毒治療方面，第五版《方案》增加「目前沒有確認有效的抗病毒治療方法」，在可試

用 －干擾素霧化吸入、洛匹那韋╱利托那韋基礎上，增加「或可加用利巴韋林」。

新冠肺炎疫情爆發後，截至目前患者只能接受支援性治療，與此同時多國已投入特效藥研究

。衛健委最新確認目前尚無有效的抗病毒治療方法，不禁令人聯想起近期「瑞德西韋」

（Ｒｅｍｄｅｓｉｖｉｒ）「意外走紅」，兼被武漢病毒研究搶先註冊發明專利事件。



＊特效藥「瑞德西韋」意外走紅，中國搶注專利遭質疑＊



美國大型生物製藥公司吉利德科學公司開發的新型實驗性藥物「瑞德西韋」

（Ｒｅｍｄｅｓｉｖｉｒ），上月底被發現能有效改善患者的臨床症狀。消息公布後市場振奮，

惟中國科學院武漢病毒研究所在周二（４日）發出新聞稿，稱中國學者在抗新型冠狀病毒藥物篩

選方面取得重要進展，研究發現瑞得西韋及另一種藥物，能在體外有效抑制病毒，研究所並於上

月２１日就瑞得西韋作為抗新型冠狀病毒藥物申報中國發明專利，並將通過ＰＣＴ（專利合作協

定）提出國際申請。

事實上，瑞得西韋最初是吉利德科學公司（Ｇｉｌｅａｄ）開發，專門用於治療伊波拉病毒

感染的藥物，現時正在臨床研究階段。至於用作治療新型冠狀病毒肺炎患者，按照在權威醫學期

刊《新英格蘭醫學雜誌》（ＮＥＪＭ）上發表的論文，最早是在上月２６日，美國為當地首宗確

診患者靜脈輸注瑞德西韋，結果發現其臨床症狀得到立竿見影的改善，但目前仍需進一步臨床試

驗。

由於瑞得西韋是美國用於治療新型冠狀病毒肺炎患者後始引起關注，加上此前一直是吉利德

科學公司的專利產品，武漢病毒研究所此舉被不少網民質疑是「搶註」。此外亦有觀點提出，若

武漢病毒研究所上月２１日前已掌握新冠肺炎「解藥」，緣何疫情擴散速度仍會完全失控。

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