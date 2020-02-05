【武漢肺炎】交銀國際：疫情對經濟影響明顯，首季ＧＤＰ在４區間

《經濟通通訊社５日專訊》Ａ股鼠年首個交易日，市場集中釋放了長假休市以來積累的疫情

恐慌和負面情緒，造成市場大幅調整。不過，多項政策組合出台維穩，一定程度上緩和了市場悲

觀預期與做空情緒。在單日劇烈調整後，市場出現技術性修復。交銀國際發表最新報告稱，很多

市場觀察者指出，隨著感染病例達到峰值，市場也同時見底並復蘇。市場共識大都認為周一（３

日）開盤後市場會快速尋底，然後走出類似於上述疫情時的行情。

對此，交銀國際認為，市場對於疫情期間行情的思考不夠充分。這次的新型冠狀病毒的傳染

性強，潛伏期長，甚至出現無症狀傳染。這些情況，以及此次疫情初期控制不力使病源散落各地

，都增加了疫情預測的難度，也減弱了疫情峰值預測的有效性。

報告強調，疫情對於經濟的影響是很明顯的。春節期間，旅遊、娛樂和餐飲行業均受到了很

大的衝擊。估計這些行業的減收在萬億元人民幣級別。同時，因出行和工期的限制，工業產出等

也將受到壓抑。這些因素將拖累全年ＧＤＰ增長約０﹒５％－１％，使一季度ＧＤＰ增長在４區

間，全年在５區間。

當然，也應對貨幣寬鬆有所預期。盡管疫情或導致春節期間物價上升壓力，暫時限制了央行

降息的空間，但存準可以繼續下調。市場利率因避險的需求也應下降。這些因素，導致上證的交

易區間在２５００（最差）到２７５０（基準）之間。（ｗｌ）

