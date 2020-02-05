【貿易休戰】傳中國從南美進口１０船大豆，訂單未因疫情而被取消

《經濟通通訊社５日專訊》外電引述知情人士稱，中國已經從南美購買了大約１０船大豆，
買家本周從巴西和阿根廷提貨。早前環球農作物市場擔心，中國作為全球最大的食品買家，或因
新型冠狀病毒疫情這一「不可抗因素」取消大量農作物訂單，不過今次消息緩解了市場的擔憂。
巴西農業部長早前表示，巴西前往中國的貨船仍在正常運行，並未因為疫情而執行任何限制
措施。（ｅｙ）
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