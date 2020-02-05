《經濟通通訊社５日專訊》《新華社》受權發布《中共中央 國務院關於抓好「三農」領域
重點工作確保如期實現全面小康的意見》。文件明確２０２０年兩大重點任務是集中力量完成打
贏脫貧攻堅戰和補上全面小康「三農」領域突出短板，並提出一系列含金量高、操作性強的政策
舉措。
全文共５個部分，包括：堅決打贏脫貧攻堅戰；對標全面建成小康社會加快補上農村基礎設
施和公共服務短板；保障重要農產品有效供給和促進農民持續增收；加強農村基層治理；強化農
村補短板保障措施。（ｗｌ）
05/02/2020 16:58
【政策風向】２０２０年中央一號文件：鎖定脫貧和補短板兩大任務
《經濟通通訊社５日專訊》《新華社》受權發布《中共中央 國務院關於抓好「三農」領域
重點工作確保如期實現全面小康的意見》。文件明確２０２０年兩大重點任務是集中力量完成打
贏脫貧攻堅戰和補上全面小康「三農」領域突出短板，並提出一系列含金量高、操作性強的政策
舉措。
全文共５個部分，包括：堅決打贏脫貧攻堅戰；對標全面建成小康社會加快補上農村基礎設
施和公共服務短板；保障重要農產品有效供給和促進農民持續增收；加強農村基層治理；強化農
村補短板保障措施。（ｗｌ）
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