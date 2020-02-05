【ＦＯＣＵＳ】肺炎或引貿協新「震源」，侵侵連任籌碼頻添

【ＦＯＣＵＳ】內地新型冠狀病毒肺炎確診病例突破２﹒４萬宗，死亡病例直逼５００宗。

人人自危之際，城市封閉、工廠停工、消費銳減等拖累的經濟活動急速降溫，恐擾動上月剛簽字

畫押的中美首階段貿易協議，或隨時引發新「震源」。

相比分析師紛紛下調中國今年ＧＤＰ增速預測至６％以下，侵侵周三（５日）於最新國情諮

文誇耀，「美國經濟衰退的歲月已一去不復返」「公司正在回到美國」；加上蓋洛普最新民調顯

示其支持率創出新高，以及民主黨初選大爆「甩轆」，其連任之戰似籌碼頻添。



＊庫德洛：華若不遵協議將採相應措施＊



內地單日（４日）新增肺炎確診病例續加速至３８８７例，累計宗數突破２﹒４萬宗。感染

人數線性增加趨勢拐點未見，摩通、高盛、瑞銀、麥格理等一眾大行紛紛調降中國一季度及全年

ＧＤＰ增長預期，其中瑞銀最灰料首季僅增３﹒８％，全年增速預測則清一色落於６％以下。

繼新型肺炎原發地湖北多地封城後，浙江溫州、河南鄭州、山東臨沂等多個城市亦先後實施

僅次封城的閉環式管理，其中鄭州因是富士康組裝廠重鎮，更引發蘋果產業鏈斷裂擔憂。

新型肺炎疫情除了令人人自危，工廠停工、消費銳減等拖累的經濟活動急速降溫，更恐擾動

上月剛簽字畫押的中美首階段貿易協議。白宮首席經濟顧問庫德洛周二（４日）首度提及，疫情

或推遲美國根據協議而增加對中國的出口熱潮；他特別指，「希望他們遵守協議，否則我們將採

取相應措施（ｔａｋｅ ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｔｅ ａｃｔｉｏｎｓ）」。



＊民主黨初選指標州份，拜登意外敗北＊



而就在當地時間周二（４日）晚９時，侵侵於主題為「偉大美國回歸」的２０２０年國情咨

文中亦提及，中美首階段貿易協議將為美國製造和發展的產品打開龐大新市場；換言之，倘中國

「履諾」不力，以侵侵的個性，或隨時引發中美新「震源」。

就在他發表國情咨文前，商務部長羅斯稱，中國肺炎疫情可能迫使美企重新評估供應鏈，並

考慮將部分職位加快遷回美國；經濟顧問庫德洛則指，疫情可能刺激美國的商業投資，從而增加

本土產能。

儘管上述言論遭諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼斥為「愚蠢」，但坊間有關「新型肺炎疫情助

陣侵侵連任」的聲音已不脛而走。無獨有偶，蓋洛普最新民調顯示，侵侵的公眾贊成率創下４９

％的２０１６年當選總統以來新高；而對手民主黨於愛荷華州舉行的總統候選人初選驚現手機應

用程式「甩轆」的公關災難，而勁敵拜登意外先輸一仗，都令侵侵的連任勝算大增。

過往歷史顯示，９位民主黨總統候選人有７位均於愛荷華初選勝出，照此看，無論是桑德斯

還是布蒂吉格代表民主黨出征，都將令侵侵戒心大減，而他再打對華強硬牌的機會亦大增。

