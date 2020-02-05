《拆局麒想－林嘉麒》網龍受惠線上教育，旗下教育平台價值被低估

《拆局麒想》受疫情影響，中國教育部印發《關於在疫情防控期間做好普通高等學校在線教

學組織與管理工作的指導意見》，要求共同實施並保障高校在疫情防控期間的在線教學，實現

「停課不停教、停課不停學」。雖然此指導意見暫在高校範圍，惟內地整體線上教育中長線仍值

得高度關注。



現時中國參與線上教育最大比例的人群為中小學生，亦即是Ｋ１２，使用者規模上升趨勢明

顯。在２０１６年至２０１８年，Ｋ１２線上使用者規模則增加得更為快速，分別達到

１５３２﹒７萬人、１７４９﹒７萬人、１９６８﹒９萬人。事實上，線上教育使用者群體規模

龐大而且穩定，２０１７年達１﹒７億人，滲透率為１０﹒３０％；２０１８年數位維持穩定，

滲透率為１１﹒６０％。市場預計，到２０２０年，線上教育的市場規模將達到３１５０億元，

受眾比例最大的是中小學教育方面。



網龍（００７７７）主要從事網絡遊戲開發（包括遊戲設計、編程及繪圖）及網絡遊戲營運

；教育業務；移動解決方案及移動營銷業務。其中，其教育業務發展是市場一直關注。公司來自

教育業務的收益比例一直在增加，２０１９年上半年為人民幣１０﹒５億元，佔整體收入

３９﹒２％，同比雖然減少２４﹒２％，但撇除２０１８年第二季度莫斯科第二階段訂單，教育

業務收益仍錄得增長４﹒７％。事實上，此業務經營性分類仍是虧損為人民幣３﹒０８億元，擴

大虧損是由於合併了Ｅｄｍｏｄｏ六個月及莫斯科的季節性訂單，撇除後實況未算太差。



值得留意的是，子公司Ｐｒｏｍｅｔｈｅａｎ繼續保持其在Ｋ－１２互動學習技術的全球市

場領導地位，並在國際市場上擁有最大的市場份額。再者，其招標業務保持強勁勢頭，未來在埃

及、俄羅斯及土耳其在內的多個市場有大量的招標機會，未來業績進一步改善有一定憧憬。而去

年已推出的在線輔導服務（ＡｓｋＭｏ），通過軟件即服務（ＳａａＳ）模式推動在線社區

Ｅｄｍｏｄｏ的用戶流量變現。在中國市場，集團已開始實施大規模普及Ｐｒｏｍｅｔｈｅａｎ

的產品的市場戰略，早前在福州贏得重大訂單後，相信疫情的影響下，在線教育需求也會迅即急

升。



再者，集團旗艦軟件平台１０１教育ＰＰＴ是公司的金蛋，一直得到國內外教育專家和老師

的高度認可，更奪得了２０１８年的國際紅點設計大獎（ｒｅｄｄｏｔ ａｗａｒｄ ２０１８

）。截至去年６月底，其安裝用戶數量已達到６百萬，平台覆蓋範圍已超過１０００萬活躍學生

，並已正式上架國家教育資源公共服務平台，加上得到了美國迪士尼官方授權，推出的迪士尼品

牌區，一體化的靈活教學軟體使老師可以專業備授課，達致輕鬆教學的效果。網龍近日突破２８

元水平，最高見過３４﹒３元，今日略為調整，近日市場氣氛在科技股方面，既然又有國策支持

，短線值得留意吸納。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

