《陶冬天下－陶冬》香港的金融中心地位會動搖嗎？

《陶冬天下》一場社會動盪，觸發了市場對香港的未來憂慮。近日，筆者不斷被問及香港金

融中心的地位會否因此而改變，提問者既有頂級富豪也有基層市民，既有金融機構也有外資企業

。



在回答這個問題之前，先談一個觀察。９０年代中筆者初入金融行業之時，全球路演除了紐

約倫敦波士頓之外，法蘭克福、巴黎、米蘭等地都要去見基金，十幾年後只需要去倫敦了，歐洲

其他城市海外投資組合大多交給了常駐倫敦的基金經理管理；筆者初時曾經頻繁訪問東京，漸漸

地一年未必去一次，日本投資海外的資金量不斷萎縮。



公認的三大全球金融中心是紐約、倫敦和香港，都是盎格魯撒克森文化背景下（或說英語文

化圈）產生出來的，連區域金融中心如新加坡、杜拜，也有深厚的英語文化淵源。至於東京、法

蘭克福可以做成很大的本土金融中心，但是走出國境就不太適應。上海至少到現在，也只是中國

的本土金融中心。



英國的普通法體系，是現代資本市場運作的基礎，法制精神、仲裁信譽對於金融中心至關重

要。人才，乃是金融市場的核心競爭力，頂級國際金融人才去哪裏，大機會就在哪裏。國際金融

中心真的不是一國政府可以自封的，也不是靠錢可以買來的。真正稱得上全球金融機構的掌舵人

，無論人種如何，大致受教育於盎格魯撒克森文化，那些機構的頂層設計、內部監控，也大致源

於盎格魯撒克森文化。底蘊，說起來玄而又玄，但是對全球金融中心卻是不可或缺的。香港有這

個底蘊。



適當的市場監管，對於金融中心的長期穩定和繁榮必不可少，過度監管勢必水清無魚，疏於

監管則早晚出大事。基礎設施同樣重要，信息、通訊硬體和人才、規章軟體，乃至生活、教育、

醫療等配件，缺一不可。在這些領域，香港可以與任何其他城市競爭。



資金的需求與供應，乃是金融中心的根本。筆者入行時候，香港只有四隻Ｈ股，如今七成以

上的盈利來自中國內地。現在在香港發行債券、外匯產品，發行主體基本上是中國的企業。香港

股市的市值，是新加坡的十倍，未來中概股回歸港股，這個數字還會進一步大幅上升。香港

ＩＰＯ金額常年雄踞世界前二名，中資企業是絕對主力。新加坡在股市上取代香港，談何容易。



私人銀行業務，可能是受到這次社會動盪衝擊最大的。私行資金的核心需求是安全、隱私。

毋庸諱言，最近資金流向新加坡、蘇黎世較多，信心修復恐怕需要５－１０年的時間。不過資金

的記憶長度是有限的，地緣政治爆發往往此消彼長，不少走出去的資金或許以後會回來，一切取

決於投資機會。



筆者認為，香港擁有適合全球金融中心的底蘊和基礎設施，資金需求與供應亦支持其金融江

湖地位，只要香港不自絕於與中國內地的經濟金融聯繫，時間可以修復信心。暫時看不出香港的

金融地位受到根本性的動搖。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

