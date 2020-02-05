【武漢肺炎】本港新增３宗無外遊確診，袁國勇稱進入疫情新階段

《經濟通通訊社５日專訊》 武漢新型冠狀病毒疫情持續，衛生署衛生防護中心公布，截至

昨日（４日）晚上八時，中心正調查３宗無外遊的確診，至今本港確診個案共１８宗。香港在５

日內發現５名病源不明病人新增新型冠狀病毒感染確診個案，港大微生物學系講座教授袁國勇表

示，本港已進入「疫情新階段」，出現無外遊又無接觸輸入個案的確診，現已陷入險境，敦促市

民遵從個人衛生措施，否則可釀成武漢的形勢。



＊６８歲女患者主要往返半山壹號及恆豐中心＊



第一宗新增個案涉及一名６４歲女子，過往健康良好，居於九龍常盛街半山壹號。她自１月

２３日出現咳嗽，並向私家醫生求診，其後於１月３０日開始發燒，並向另一名私家醫生求診。

她於２月１日出現呼吸困難，到伊利沙伯醫院求醫並入院接受治療。病人於２月３日被轉送瑪嘉

烈醫院接受進一步治療，現時情況危殆，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。根據病

人兒子提供的資料，她於潛伏期內沒有外遊，主要往返住所及她開設於佐敦恆豐中心的店舖。病

人的家居接觸者，包括兒子、媳婦、兩名內孫及家傭，沒有出現病徵，將送往檢疫中心接受檢疫

。

第二宗個案涉及一名６０歲男子，有長期病患，居於藍田康田苑裕康閣。他於１月２２日出

現發燒及肌肉痛，自１月３０日出現呼吸困難，病人同日先到基督教聯合醫院求醫，其後到將軍

澳醫院求診並入院接受治療。病人在病發後至入住將軍澳醫院前期間曾先後向４名私家醫生求醫

。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊

，主要逗留在家中。病人的家居接觸者包括妻子及女兒，二人因出現病徵，被轉送基督教聯合醫

院接受治療。



＊威院２５歲男確診成最年輕患者＊



第三宗個案涉及一名２５歲男子，過往健康良好，居於土瓜灣馬頭圍道１８３號。他於１月

２８日出現發燒，並於１月２９日出現咳嗽、流鼻水和腹瀉，同日到香港浸信會醫院求醫。他於

２月３日再到香港浸信會醫院求診，並被轉介至威爾斯親王醫院入院接受治療。病人的呼吸道樣

本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊。病人的妻子沒有

出現病徵，將被送到檢疫中心接受檢疫。衛生署呼籲曾於２月３日下午約二時從香港浸信會醫院

接載病人到威爾斯親王醫院的一名的士司機，請致電衛生防護中心熱線。（ｃｌ）

